ثلاثي "لعبة الحبار" يتألقون على مجلة Queue

زيَّن نجوم مسلسل "لعبة الحبار" (Squid Game) غلاف مجلة Queue الرقمية والتابعة لمنصة البث العالمية "نيتفلكس".

تألَّق نجوم كوريا الجنوبية "بارك هاي سو"، و"جونغ هو يون"، و"لي جانغ جاي"، ومخرج العمل "هوانغ دونغ هيوك" على غلاف المجلة، واختاروا إطلالات قاتمة وأنيقة.





بدت "بارك هاي سو" غاية في الأناقة مرتديةً فستان أسود أنيق جاء بقصة منتفخة أسفل الصدر وأكمام طويلة ذات طيات أنيقة، ونسَّقت إطلالتها بحذاء أسود ذي ياقة عالية. ولإطلالتها الثانية، اختارت سترة سوداء من الجلد نسَّقته بتنورة بنية من قماش الجلد.

في حين اختار"بارك هاي سو" إبراز وسامته ببدلة سوداء بسيطة نسَّقها بتيشيرت أبيض وحذاء أسود. كما اختار "لي جانغ جاي" بدلة توسكيدو أنيقة سوداء وقميص أسود نسَّقها بياقة سوداء مُرقطة.

أحداث مسلسل Squid Game - لعبة الحبار

وتدور أحداث مسلسل لعبة الحبار حول 456 متسابقٍ يائسٍ يتنافسون في ست جولات تنطوي فكرتها على ألعاب طفولية شاعت في كوريا الجنوبية من أجل الفوز بـ 38.5 مليون دولار التي بإمكانها مساعدتهم على حل مشاكلهم. ومع ذلك، هناك الكثير على المحك لأن الخسارة في اللعبة تؤدي إلى الموت. ومثل لعبة The Hunger Games، هناك لاعب واحد اسمه "جي هون" يخطط للتمرد على السلطات لإنهاء اللعبة.