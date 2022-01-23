لعبة الحبار بموسم الرياض : أسعار التذاكر – طريقة الحجز

يواصل موسم الرياض 2022 إبهار ضيوفه وزوّاره بفعاليات ترفيهية نابضة بالحياة وعروض مسرحية وموسيقية باعتباره أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط كان آخرها انطلاق فعالية "لعبة الحبار".

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه عن انطلاق فعالية لعبة الحبار ضمن فعاليات موسم الرياض 2022 يوم الجمعة 21 يناير 2022 ويستمر حتى 31 مارس 2022.

وتتضمن فعالية لعبة الحبار تحديات مستوحاة من المسلسل الكوري الجنوبي الشهير "لعبة الحبار - Squid Game" الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ منصة "نيتفليكس" حيث تجاوز عدد المشاهدين في العالم وخلال شهر واحد فقط من بدء عرضه نحو 150 مليون مشاهدة.

لعبة الحبار موسم الرياض

يرتدي رواد اللعبة ملابس مخصصة قبل الدخول وخوض الألعاب والتحديات الموزعة في عدد من التضاريس المنوّعة التي تقدر بـ10 آلاف متر مكعب.

وتتضمن تضاريس اللعبة 8 غرف تتميز كل واحدة منها بنوع من الألعاب والتجارب المختلفة للعبة، وتضم ممرات طويلة وساحات رملية وسلالم إسمنتية لخوض تجارب مشوقة على غرار أحداث المسلسل الشهير.

وتبدأ اللعبة استقبال ضيوفها بشكل يومي من الساعة 4 مساء، حتى الواحدة صباحًا، وتستوعب 50 لاعبًا في كل جولة من جولاتها العشرة اليومية خلال الأسبوع الأول.

وخلال الأسابيع القادمة سيتم مضاعفة عدد اللاعبين إلى 100 شخص، فيما تقدر مدة التجربة الواحدة بنحو 50 دقيقة.

كما تتيح الفعالية الجديدة شراء بعض الهدايا التذكارية للعبة الحبار من متجر الهدايا، واصطحاب ذكرياتهم والتقاط صور من أجل مشاركتها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد لعبة الحبار موسم الرياض 2022

التاريخ: الجمعة، 21 يناير 2022 - الخميس، 31 مارس 2022

الجمعة، 21 يناير 2022 - الخميس، 31 مارس 2022 المكان : بوليفارد سيتي

: بوليفارد سيتي وصف الفعالية: يعيش زوار الفعالية تجارب حماسية تنافسية مستوحاة من المسلسل الشهير "لعبة الحبار" الآن في بوليڤارد رياض سيتي.

تفاصيل لعبة الحبار موسم الرياض

التجربة لها مدخل خاص ومواقف مجانية خاصة.

التذاكر لا تشمل دخول البوليفارد

العمر المسموح للتجربة 18 سنة وما فوق

أسعار تذاكر لعبة الحبار موسم الرياض

نوع التذكرة أسعار التذكرة تذكرة الدخول 230 ريال سعودي

*الاسعار شاملة الضريبة

موقع لعبة الحبار موسم الرياض 2022

تقام فعالية لعبة الحبار في منطقة بوليفارد الرياض - Boulevard Riyadh

طريقة حجز تذاكر لعبة الحبار موسم الرياض

الوصول الى الصفحة الرسمية لفعاليات موسم الرياض 2022 بالنقر هنا

ثم الضغط على فعالية لعبة الحبار

بعد قراءة كافة تعليمات وشروط حضور الفعالية اضغط على "احجز الآن"

ثم قم بتسجيل الدخول وأدخل البيانات المطلوبة: "البريد الإلكتروني + كلمة المرور"

في حال لم يكن لك حساب قم بالضغط على حساب جديد

ثم حدد فئة التذكرة ثم عدد التذاكر المطلوبة

بعدها اختر طريقة الدفع وأضغط تأكيد

لكي تتمكن من حضور الفعالية قم بربط التذكرة على تطبيق توكلنا

مسلسل لعبة الحبار

مسلسل كوري جنوبي حقق مشاهدات غير مسبوقة على منصة نتفليكس منذ طرحه في 17 سبتمبر-أيلول 2021.

تدور أحداث المسلسل حول أشخاص يمرون بضائقة مادية يقررون المشاركة في مسابقة يروج لها رجل غريب مقابل الفوز بجائزة تصل إلى نحو 45 مليار وون كوري أي ما يعادل 38 مليون دولار أميركي.

أبطال مسلسل لعبة الحبار:

لي جونغ-جاي

بارك هاي سو

واي هاي-جون

مؤلف المسلسل: هوانغ دونغ هيوك

موسم الرياض 2022

تشهد فعاليات موسم الرياض 2022 مجموعة واسعة من العروض الموسيقية والفنية والرياضية والثقافية، بما في ذلك المسرحية، وعروض الأزياء باعتباره أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط.

وتشمل فعاليات موسم الرياض 2022، والتي بدأت في 20 أكتوبر 2021 وتستمر حتى مارس 2022، آلاف الفعاليات الترفيهية المخطط لها في جميع أنحاء العاصمة السعودية الرياض مع مشاهير ونجوم من جميع أنحاء العالم.

فعاليات موسم الرياض 2022

يتضمن موسم الرياض 2022 أحداثًا مبهرة ببرنامج موسع يضم 7500 حدث ترفيهي يغطي كل شيء من الموسيقى والفنون والمسرح والطعام والرياضية وغيرها الكثير.

كما سيحظى عشاق الموسيقى في فعاليات موسم الرياض 2022 لوليمة ضخمة من الحفلات مع 70 حفلًا يضم فنانين عرب وأجانب.

موعد موسم الرياض 2022

بدأت فعاليات موسم الرياض في 20 أكتوبر 2021

تستمر فعاليات موسم الرياض حتى مارس 2022

موقع فعاليات موسم الرياض 2022

تقام فعاليات موسم الرياض 2022 في 14 منطقة وهي: