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المسلسل الكوري "كلنا أموات" قد يطيح بـ"لعبة الحبار".. ونجاح ساحق على "نيتفلكس"

منشور 06 شباط / فبراير 2022 - 11:05
All of Us Are Dead
All of Us Are Dead

ما تزال المسلسلات الكورية تحصد نجاحات كبيرة منذ النجاح الساحق الذي حققه مسلسل Squid Game، وقد تمكن المسلسل الكوري الجديد "All of Us Are Dead" من لفت انتباه المشاهدين بأحداثه الدموية والتشويقية.

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بدأ عرض مسلسل "All of Us Are Dead" بتاريخ 28 يناير الماضي على منصة "نيتفلكس"، وتمكن من تصدر المركز الأول في 46 دولة.
وتدور أحداث المسلسل حول تحول مدرسة ثانوية إلى نقطة انتشار وتفشي فيروس الزومبي، حينها يبدأ الطلاب المحاصرون في القتال للخروج من المدرسة بأمان وعلى قيد الحياة، أو أن يستسلموا ليتحولوا إلى زومبي.

 

 

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والجدير بالذكر أن المسلسل مقتبس من ويبتون للكاتب "جو دونغ جيون" يحمل الاسم نفسه.

ويعتقد البعض أن شعبية المسلسل قد تتجاوز شعبية مسلسل Squid Game (لعبة الحبار)، الذي تصدر منصة "نيتفلكس" في 98 دولة حول العالم.


 

كلمات دالة:All of Us Are Deadمسلسل كوريمسلسلات كوريةنيتفلكس

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