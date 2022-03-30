جادا سميث تكسر حاجز الصمت.. وهذا أول تعليق لها على حادثة صفع زوجها لكريس روك

أثار النجم الهوليوودي "ويل سميث" جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي العالم بعد ان قام بـ صفع النجم الكوميدي كريس روك خلال حفل الأوسكار 2022

والتزمت زوجته جادا بينيكت سميث الصمت حتى انتقلت إلى حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مؤخرًا ونشرت منشور كسرت به صمتها تجاه هذه الحادثة التي تتعلق بها بالدرجة الأولى.

ونشرت جادا عبر صفحتها الخاصة عبارة تقول: "هذا موسم للشفاء وانا هنا من أجله"، وبالرغم من انها لم تتطرّق إلى الحادثة بشكل مباشر لكن الجمهور اعتبر انها تشير اليه بطريقة غير مباشرة.

حادثة صفع ويل سميث لكريس روك

ألقى المقدّم الكوميدي والنجم "كريس روك" نكتة ساخرة حول شكل جادا بينيكت سميث حيث شبه تسريحة شعرها الجديدة بـ فيلم "جي آي جين" وهي النجمة ديمي مور عندما حلقت رأسها في الفيلم الشهير

الا ان جادا شعرت بالاحراج بعد حديثه هذا، لا سيما ان سبب تسريحتها هذه هو حلقها لشعرها بالكامل بسبب معاناتها مع مرض الثعلبة، وبالرغم من أن كريس أصرّ بأن الموضوع عبارة عن مزحة بسيطة إلا أن ويل سميث كان غاضب للغاية وتوجّه إلى المسرح وصفع كريس على وجهه.

وانقسم المتابعون ما بين الاشادة بما فعله ويل سميث ودفاعه عن زوجته بينما انتقده الآخرون لأنه لجأ للعنف بل وطالبوا بسحب جائزة الاوسكار منه التي حصل عليها في نفس الحفل

وبعد الحفل أصدر ويل سميث اعتذار رسمي للنجم كريس روك ولأكاديمية توزيع جوائز الاوسكار حول فعلته وانه ضد العنف ولكنه انجرف وراء عاطفته لزوجته.