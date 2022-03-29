صفعة ويل سميث تثير جدل كبير في العالم العربي.. وهذه ردة فعل النجمة أحلام

تصدّر اسم النجم العالمي "ويل سميث" وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد قيامه بصفع زميله كريس روك على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز أوسكار لدورته الـ94.

ولاقت هذه الحادثة ردود فعل متباينة ما بين مؤيدين لفعل ويل سميث وما بين معارضين لفعلته، وخاصة ما بين نجوم الوطن العربي الذين تفاعلوا مع الأمر بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت النجمة العربية الخليجية أحلام أول من تفاعلت مع هذه الحادثة حيث عبّرت عن دعمها الكامل للنجم ويل سميث، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع "تويتر": "كفو عليك، وأنا معك يا ويل سميث فهو بلا انسانية ويستحق الضرب".

أما الفنانة المصرية عبير صبري فقد علّقت بقولها: "إن صفعة ويل سميث لكريس روك هي صفعة لكل المتنمرين، وبالرغم من أنها ردة فعل عنيفة لكنني أثق بأن هذه الصفعة ستجعل كل المتنمرين يفكرون قبل السخرية من الآخرين، وهذا الموقف دليل على عدم تقبّل الاهانة".

ولكن الفنان المصري محمد عطية لم يكن ضمن الداعمين لويل سميث حيث وصف تصرّف النجم "ويل سميث" بانه همجي وقال: "إن تصرّف ويل سميث تصرّف همجي وغير مقبول ويجب على الأكاديمية أن تأخذ موقف ضده".

وبقيت الفنانة السورية كندة علوش في حيرة من أمرها حيث اكتفت بالتساؤل عن رأي الجمهور بالأمر فقالت: "كيف شاهدتم الموقف الذي حدث يوم امس بين ويل سميث وكريس روك، هل هو فعل غير حضاري أم موقف رجولي من رجل يدافع عن زوجته؟".

وتفاعل نجوم هوليوود مع هذه الحادثة أيضاُ حيث كتب المخرج الأمريكي جاد أباتاو على "تويتر" : "كان من الممكن أن يقتله هذا غضب خارج عن السيطرة ولا يمكن أن يحدث ذلك، فلقد سمعنا ملايين النكات عن أنفسنا، ويجب عليهما أن يتعلمان كيف يتقبّلان الدعابة"، ولكن المخرج قام بحذف التغريدة بعد ساعات وتراجع عن موقفه.