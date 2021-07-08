جادا سميث تتحدث عن ماضيها المظلم.. وموقف دفعها لإنهاء إدمانها!

تحدَّثت الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث بمنتهى الصراحة عن ماضيها المظلم الذي ينطوي على تعاطي المخدرات والكحول.

خلال حلقة من سلسلة Red Table Talk الخاصة بها والتي تبث عبر موقع "فيسبوك"، اعترفت جادا سميث بأنها اعتادت على المشروبات الكحولية لأنها جمعت النبيذ مع حبوب النشوة أو الحشيش.

وقالت: "كان شرب النبيذ الأحمر بالنسبة لي مثل شرب أكواب من الماء، لأنني اعتدت على أثاره الشديدة؛ فقد كنت أشرب بكثرة في المدرسة الثانوية أيضًا، وعندما خرجت من هنا كنت أعد الكوكتيلات.. لذا حبوب نشوة وكحول وحشيش".

وتابعت أنها لم تكن تجرب الأشياء التي تسبب لها الإدمان، لكن جمعت الثلاثي القوي معًا وهم الكحول وحبوب النشوة والحشيش؛ فهي ترى أن وصولها إلى النشوة العظمى بشكل أسرع يتطلب هؤلاء الثلاثة، وإلَّا كانت لتشرب زجاجتي نبيذ للوصول إلى تلك المرحلة.

وتعتبر زوجة الممثل الأمريكي ويل سميث، البالغة من العمر 49 عامًا، نفسها "محبة حفلات" لأنها لا تشرب خلال الأسبوع لكنها تحتفل طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت: "لم أكن من النوع الذي يشرب الخمر كل يوم، كنت مثل فتاة حفلة عطلة نهاية الأسبوع، سأنتشي من الخميس إلى صباح الاثنين".

وقد قررت جادا سميث إنهاء إدمانها بعد شربها ثلاث زجاجات من النبيذ وخوفها على حالتها الصحية خلال تصوير المسلسل الكوميدي "The Nutty Professor" لعام 1996.

وقالت: "ذهبت إلى العمل منتشيًة بعد تعاطي جرعة سيئة من حبوب النشوة، وفقدت الوعي وأخبرت الجميع أني تناولت دواءً قديمًا من زجاجة الفيتامين."

ويجدر الإشارة إلى والدة جادا سميث، أدريان بانفيلد-نوريس، كافحت أيضًا تعاطيها المخدرات؛ فقد كانت مدمنة هيروين سابقًا