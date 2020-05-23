جاستن بيبر يبرز مهاراته في المكياج مع زوجته عارضة الازياء.. والنتائج جميلة

عيداً عن تألقه الفني، جرّب المغني الكندي جاستن بيبر مهاراته اليدوية في روتين ماكياج زوجته عارضة الأزياء هايلي بيبر اليومي، وذلك بأحدى حلقات "برنامج "The Biebers on Watch"، كما أثبت مغني "Yummy" أنه يمتلك قدرة كبيرة في هذا المجال.

قدمت العارضة البالغة من العمر 23 عامًا، وهي سفير عالمي لشركة bareMinerals، بعض النصائح لزوجها 26 عامًا أثناء عمله حول كيفية - وأين - يضع كل منتج بشكل صحيح على وجهها.

في مقطع الفيديو نشاهد جاستن وهو يوجه حديثه الى زوجته أثناء استخدام الفرشاة على وجهها، ويقول "أريدك أن تظهري بشكل جيد. أنا لا أحاول أن أجعلك تبدين كمهرج".

ورغم أن المغني يواجه صعوبة أثناء استخدام الماسكارا لوضع المكياج على العينين، لكنه لا يتوانى عن مواصلة ما يقوم به، وإضافة قلم تحديد ، ومسحوق ، وملمع الشفاه.

وكان يحاول ملاطفتها وهو يركز اهتمامه على وضع أحمر شفاه وردي فاتح على فمها. وبمجرد أن انتهى جاستن من مزج المنتجات بإصبعه، التقطت هايلي مرآة وبدأت بالضحك، قائلة له أن المكياج يبدو "جيدًا حقًا".

بعد انتهاء الحلقة بظهور العارضة بأطلالة جميلة، أشاد عدد كبير من متابعيه بمهارات جاستن لدرجة أنهم أغرقوا تويتر بتغريدات تطالبه بعمل مكياجهم الخاص .

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