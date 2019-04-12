جاستن بيبر يعود بأغنية جديدة.. هل انتهت فترة اعتزاله؟

يبدو أن النجم الكندي "جاستن بيبر" عدل عن رأيه بخصوص اعتزاله الغناء مؤقتًا؛ للتركيز على صحته العقلية والجسدية.

وفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، أُفيد أن "جاستن بيبر"، البالغ من العمر 25 عامًا، يعمل على تسجيل أغنية جديدة بالتعاون مع مغني الراب الأمريكي "ليل ديكي"، حيث من المتوقع ان تصدر الأسبوع القادم.

أعاد "بيبر" نشر تغريدة لـ"ليل ديكي" أرفقها بتعليق، جاء فيه: "أغنية وفيدية جديدين الأسبوع القادم".



وتعتبر هذه الأغنية الأولى للنجم من آخر تعاون له مع الدي جي "خالد"، و"كوافو"، و"شانس ذا رابر" في أغنية "No Brainer" في شهر يوليو العام الماضي، كما أنه لم يصدر أي ألبوم من آخر ألبوم له "Purpose" عام 2015.

ويأتي هذا الإعلان السار لمجبي النجم بعدما أثار ضجة كبيرة بإعلانه التوقف عن الغناء بشكل مؤقت موضحًا: "إنه سيعود للغناء عندما يصلح بعض الأمور الجذرية في حياته"، حيث نشر عبر حسابه الخاص منشورًا طويلًا يوضّح فيه سبب عدم إصدار ألبوم له إلى الآن، حيث علق "قمت بالعديد من الجولات الغنائية وأصدرت الألبومات، ولكن أنا مستاء للغاية خلال الفترة الأخيرة، وأنتم تدفعون الأموال للاستمتاع بحفل ممتع وحيوي، وأنا حالياً غير قادر عاطفياً على إعطاء هذا الشيء، الغناء والموسيقى مهمة بالنسبة لي، لكن عائلتي وصحتي هي الأهم".