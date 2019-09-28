جاستين بيبر وهايلي بالدوين يخططان لزفافهما الثاني في هذا المنتجع الفاخر

بدأت احتفالات زفاف النجم "جاستين بيبر" وعارضة الأزياء "هايلي بالدوين" في وقت سابق من هذا الأسبوع، أي قبل الموعد المقرر يوم الإثنين.

وشوهد كل من هايلي وجاستين في حفلات منفردة مع الأصدقاء، فتوّجهت عارضة الأزياء لتناول العشاء في مطعم Ysibel في لوس أنجلوس برفقة شقيقتها ثم انتقلت إلى ملهى Delilah الليلي، أما جاستين فقضى بعض الوقت في شاطىء Laguna مع أصدقائه متجنباً تناول المشروبات، كما حصل على وشم علىظهره وركبتيه.

وسيكون هؤلاء الأصدقاء متاحين يوم الاثنين إلى جانب عدد من الوجوه المعروفة والمشهورة، حيث من المتوقع أن يتواجد كل من مدير أعمال جاستين "سكوت براون" وزوجته، وأريانا غراندي، إد شيران، إلا أنه لم يُعرف ما إذا ستتواجد شقيقات كارداشيان كايلي وكيم بالإضافة إلى فتيات حديد وذلك بسبب انشغالهم بأسبوع الموضة في باريس.

وسيبدأ الضيوف الوصول إلى منتجع Montage Palmetto Bluffs يوم الأحد، حيث يتواجد أماكن إقامة راقية للحضور لكن هناك بعض الضيوف من المحتمل أن يستأجروا منازل من أصحابها، فأخطروا أصحاب المنازل في المنتجع أن العديد من المناطق ستكون محظورة من يووم الأحد إلى الثلاثاء.

وسيستضيف الثنائي المتزوج الضيوف في مطعم الشواء، وبجانبه المنتجع الصحي وحمام السباحة الرئيسي والغرف التي يقيم فيها الضيوف المقربين مثل كيندال جينر وعدد قليل من أعمام هايلي المشهورين.

ويشار إلى أن أكثر من 185 شخص مدعو إلى الحفل، مما يعني أن الحفل سيكون حميمياً وصغيراً إلى حد ما وفقاً لمعايير المشاهير.

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