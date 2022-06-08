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جاستين بيبر يلغي جولته الغنائية ويثير القلق بعد اعترافه "مرضي يزداد سوءاً"

منشور 08 حزيران / يونيو 2022 - 07:11
جاستين بيبر
جاستين بيبر

أثار النجم العالمي "جاستين بيبر" جدلاً كبيراً بين جمهوره حول العالم بعد ان قام بإلغاء جولته الغنائية الجديدة بسبب مروره بأزمة صحية مفاجئة على حد اعلانه للامر

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وأعلن النجم العالمي  جاستين بيبر عن إلغاء جولته الغنائية بشكل مفاجىء وذلك بسبب مرضه الشديد والذي لم يكشف أي تفاصيل أخرى عنه أو أسبابه أو حتى ماهو، مما اثار حالة من القلق الشديدة لدى جمهوره الواسع

جاستين بيبر

وزاد بيبر من شعور القلق لدى جمهوره بعد قيامه بنشر كلمات مؤثرة عبر حسابه الخاص على "انستغرام" عبّر من خلالها عن شعوره بالألم والحزن لعدم قدرته على احياء جولته الغنائية زذلك بسبب ازدياد مرضه سوء ونصحه الأطباء له بالراحة في هذه الفترة.

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وقال جاستين بيبر: "لا أصدق أنني اليوم أنشر هذه الرسالة وأقول هذا الشيء لقد فعلت كل شيء لأتحسن ولكن مرضي يزداد سوءاً وقلبي ينفطر لأنني سأضطر إلى الغاء الجولة الغنائية وتأجيل العروض بأمر من الطبيب".

وانتقل جمهور جاستين بيبر لدعمه في أزمته الصحية والسؤال عنه في حين عبّر البعض الآخر عن حزنهم الشديد لإلغاء الجولة الغنائية، وتساءل عدد كبير عن طبيعة المرض الذي يعاني منه النجم الكندي والذي دفعه لالغاء جولته، فيما تساءل البعض حول علاقة فيروس كورنا بحالته الصحية حيث انه كان قد اصيب قبل مدة بالفيروس وفيما اذا كان ما يمر به من تداعيات الفيروس

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