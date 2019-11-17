جانيت جاكسون تخيّب آمال جمهورها مرة أخرى.. ومعجبيها "لم تعد في العشرين من عمرها"

انتقد المعجبين أداء النجمة "جانيت جاكسون" الاسبوع الماضي في حدث RNB في بيرث حيث صرّحوا بأن صوتها كان رهيباً كما أنها استخدمت خاصية Playback أثناء غنائها.

ويبدو أنها لم تكترث لانتقادات المعجبين وتعليقاتهم في ذلك الوقت حيث قامت يوم الجمعة الماضية بنفس الأداء في بريسبان، إلا أن الجمهور خرج بأعداد كبيرة من المسرح بعد أدائها لأغنيتين فقط.

واتهم خبراء الحفلة الغاضبون جانيت مرةً أخرى بقيامها Playback أي مزامنة الشفاه أثناء أدائها على المسرح، كما أنها تأخرت لمدة 30 دقيقة من وقت الحفلة.

وبينما انتقد الكثيرون جودة الصوت كان هناك معجبين دعموها بقولهم: "لا أستطيع أن أقول أن الحق ليس معكم، أما بالنسبة لجانيت جاكسون فأعتقد بأننا بحاجة إلى أن نتذكر أنها لم تعد في العشرين من عمرها ومع غنائها لفن الرقص الشعبي سيكون من الصعب أدائها".

أما البعض الآخر فقد اقترح بأن الميكروفون الخاص بجانيت قد يكون معطلاً مما جعلها تبدو كأنها Playback، كما دافعت شقيقتها عنها بقولها: "إن توقيت النجمة كان خاطئاً فعندما غادرنا حاولت الغناء مع الصوت مرةً أخرى".

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