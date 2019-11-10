جانيت جاكسون تتعرّض لهجوم كبير بعد أدائها في مهرجان RNB.. والجمهور يصرّح "أكبر خيبة أمل لعام 2019"

تعرّضت النجمة "جانيت جاكسون" لهجوم كبير بعد أدائها على المسرح خلال جولتها الغنائية في مهرجان RNB في بيرث يوم الجمعة الماضية.

واتهم المعجبون أداء جانيت بأنه يفتقر للطاقة كما أن صوتها كان مشوباً بمشاكل صوتية مما اتضح أنها استخدمت طريقة playback وهي تحريك الشفاه من غير غناء.

وعلى الرغم من أن جانيت أدت حركة شقيقها الراحل مايكل جاكسون في الرقص إلا أن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة للجمهور الغاضب الذي بدأ بالانسحاب ومغادرة المكان.

ولم يكتف الجمهور بالانسحاب من المسرح بل توجهّوا نحو وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم فوصف أحدهم الوضع بقوله: "أكبر خيبة أمل لعام 2019".

وتابع آخر الهجوم على جانيت بقوله: "يرجى العمل على طريقة playback الخاصة بك والوصول على التوقيت المناسب وعدم التأخر، فأنت تأخرت مدة 40 دقيقة وذلك دفعك لاستخدام هذه الطريقة".

أما الآخرين فقد أشادوا بطريقة رقصها لكنهم علّقوا على أدائها الغنائي فقال أحدهم: "كان رقصها رائعاً لكني لم أدفع مقابل ذلك أردت أن أسمعها تغني"، وأضاف آخر: "كان أدائها فظيعاً حقاً لقد غادرنا بعد الأغنية الأولى".

ولم يكن أداء جانيت هو القضية الوحيدة الذي أثارت الجمهور فمنهم من زعم بأن المقاعد التي دفعت مقابلها تم استبدالها، حيث أن المكان تعرّض كثيراً للهجوم خلال وقت سابق بسبب ضعف جودة الصوت وعدم كفاية اماكن الطعام والشراب.

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