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جان يامان يلتزم الصمت اتجاه اشاعات ارتباطاته العاطفية.. لهذا السبب!

منشور 20 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 05:30
جان يامان
جان يامان

بدأت الاشاعات العاطفية تحوم حول النجم التركي جان يامان منذ الصيف الماضي حول انفصاله من النجمة الايطالية إلى ارتباطه بأخرى متزوجة.

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رد فعل جان يامان حول الاشاعات العاطفية حوله

يلتزم يامان بالصمت دائماً اتجاه اي اشاعات أو صور تنشر حول علاقاته العاطفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه لا يلجأ إليها خلال مقابلاته التلفزيونية.

ويتطرق يامان إلى مواضيع أخرى تتعلق بالعمل وحياته المهنية والعملية بالاضافة إلى طفولته وحياته العائلية خلالا المقابلات ويلتزم الصمت اتجاه هذه الاشاعات.

مواضيع جان يامان في المقابلات

يركّز يامان خلال المقابلات على التحدّث حول عائلته وطفولته بالاضافة إلى الترويج لسيرته الذاتية وحول حياته الجنسية، كما تطرّق إلى علاقاته الخاصة مع المعجبين ولكن بشكل عامم ذون ذكر اسماء.

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وأكّد الفنان التركي أنه مرتبط جداً بعائلته وحول المعجبين الايطاليين الذين رحّبوا به واعترف جان يامان بانه سعيد بسب بهذه النجاحات.

جان يامان واشاعاته العاطفية

أثار يامان اشاعات ارتباطه بالنجمة ديليتا لوتا خلال وقت سابق حيث كانت هناك العديد من الصور التي تداولت عبر وسائل التواصل الاجتماعي جمعتهما معاً.

ولكن ما لبثت أن أعلنت ديليتا انفصالها عن الفنان التركي دون أي تصريح من الأخير حول ذلك لتبدأ شائعات ارتباطه خاصة بالنجمة التي تشاركه في فيلمه الايطالي الأخير فرانشيسكا تشيلمي والتي أثارت الجدل الكبير لأنها متزوجة.

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