جاي زي يغار على زوجته بيونسيه خلال رقصها في حفل دادي الـ 50.. فماذا حصل؟

حضرت النجمة "بيونسيه" وزوجها مغني الراب جاي زي حفل عيد ميلاد دادي الخمسين والذي أقيم في قصره الفاخر في لوس أنجلوس.

ولفتت بيونسيه الأنظار إليها بارتدائها فستاناً من المخمل الأسود وبقصة الأوف شولدر الذي زيّن باكسسوار ضخم جهة الصدر وفتحة طويلة ممتدة على طول الفخذ.

ويبدو واضحاً أن بيونسيه كانت تستمتع بوقتها وهي ترقص داخل الحفل برفقة كيلي رولاند، إلا أنه في لقطة من اللقطات ، تقدّم زوجها جاي زي إلى رجل مجهول الهوية وانتزع منه هاتفه الذي كان يصوّرها فيه.

وكان الرجل المجهول الهوية يصوّر بالقرب من المكان الذي كانت بيونسيه ترقص فيه مما جعل مغني الراب يشقّ طريقه بين الحضور نحوه وينتزع منه هاتفه وأمسكه عالياً وتبادل الثنائي كلمات نارية.

وانضم أيضاً إلى ملوك الموسيقيين في حلبة الرقص كل من كاردي بي وبوست مالون، بالإضافة إلى كانيه ويست وسنوب دوج وغيرهم من مغني الراب الذين حضروا حفل عيد الميلاد.

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