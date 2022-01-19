جمال أنجلينا جولي وابنتها ووالدتها متوارث عبر الأجيال.. وصور تؤكد هذا الشيء!

أثارت ابنة النجمة "انجلينا جولي " جدلاً كبيراً منذ ظهورها على السجادة الحمراء مع والدتها وذلك بسبب جمالها الخلاّب الموروث من والدتها انجلينا جولي.

وكانت النجمة "أنجلينا جولي" ولا تزال ايقونة الجمال حيث تمتلك بشرة مشرقة وملامح رائعة دون الحاجة إلى عمليات التجميل.

الجمال الموروث

ورثت النجمة "انجلينا جولي" جمالها الخلّاب عن والدتها مارشلين برتراند، والتي توفّيت في عام 2007 وتأثرت الفنانة العالمية الشهيرة بوفاتها كثيراً حيث كانت قريبة منها.

وورثت ابنة نجمة هوليوود الشهيرة شيلوه جمال والدتها وجدّتها نفسه حيث تشابهت معهم في الملامح والجمال والإطلالات، وذلك عند ظهورها على السجادة الحمراء وهي ترتدي فستان والدتها التي ارتدته عام 2019 مع ادخال بعض التعديلات عليه.

تأثّر أنجلينا جولي بوالدتها

تحدّثت النجمة "أنجلينا جولي" عن مدى تأثير والدتها عليها وعلى حياتها سواء أكان كمصدر الهام لعملها الخيري أو دعمها في التمثيل.

كما أكّدت جولي أن والدتها دعمت أي شيء مجنون قامت به ولكن ان يكون له معنى وتأثير في الحياة، فقالت النجمة العالمية الجميلة والدتها: "لقد كانت رائعة ومستعمة جيدة وأفضل صديقة لي".

أنجلينا جولي وعلاقتها ببراد بيت

يشار إلى أن النجمة أنجلينا جولي تزوّجت من النجم براد بيت حيث أنجبت منه طفلين بيولوجيين ومنهم شيلوه و4 أطفال بالتبني ولكن الثنائي انفصلا بعد وجود مشاكل بينهما حيث بدآ معركة الحضانة من أجل أطفالهما.

