جنونها يصل إلى التيك توك.. مايلي سايريس ترقص بملابسها الداخلية مع حبيبها

يبدو واضحاً أن علاقة الثنائي "مايلي سايريس" و"كودي سيمبسون" فيها شيء من الجمال والجنون بنفس الوقت فهما شابان ملفتان للأنظار ودوماً يسعيان للترفيه بمشاركة لحظاتهما مع العالم.

وشارك الثنائي أمس الاثنين فيديو لهما عبر تطبيق "تيك توك" وهما يؤديان في الحمام حركات رقصة أغنية STUPID للنجمة أشنيكو.

وكعادتها جذبت مايلي المتابعين إليها وهي ترتدي هوت شورت أسود مع حمالة صدر مطابقة من الدانتيل أما كودي فقد اختار نفس اللون بشورت وبلوزة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها الثنائي فيديو لهما عبر التطبيق نفسه الذي يحظى بشعبية كبيرة من الصغار والكبار، فيوم الأحد الماضي نشر كودي فيديو له وهو يرقص على أغنية You're Still the One.

ويشار إلى أن كودي ومايلي بدآ علاقتهما بعد شهرين من انفصال مايلي عن زوجها السابق ليام هيمسورث بعد أن تم التقاطها وهي تقبل كاتيلين على متن قارب في إيطاليا.

