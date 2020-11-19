جورج كلوني يتحدث عن زوجته اللبنانية أمل علم الدين.. "حياتي تغيَّرت بعد لقائها"!

نادرًا ما يجري الممثل الأمريكي "جورج كلوني" مقابلات هذه الأيام، لكن قدَّم استثناء بعد تتويجه بلقب رجل العام في مجلة GQ الأمريكية لعام 2020، واستحوذ على الفرصة للإشادة بزوجته المحامية البريطانية ذات الأصول اللبنانية في مجال حقوق الإنسان "أمل كلوني".

بالإضافة إلى اعتبارها محامية دولية بارزة في مجال حقوق الإنسان، مثلت "أمل علم الدين" أيضًا عملاء بارزين مثل "جوليان أسانج"، وحاربت من أجل الآلاف من ضحايا الاضطهاد الإيزيديين وشغلت منصب المبعوث البريطاني السابق لحرية الصحافة قبل أن تتنحى عن منصبها في سبتمبر؛ احتجاجًا على طريقة تعامل رئيس الوزراء "بوريس جونسون" مع صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشار "جورج كلوني" أنه أثناء إجرائه المقابلة زوجته في الوقت الحالي تقف ضد الحكومة البريطانية، فقد قررت مخالفة القانون الدولي؛ لذلك كان عليها أن تتقاعد كمبعوثة.

وأوضح "كلوني" أنه كان راضيًا تمامًا عن العزوبية لسنوات عديدة بعد طلاقه من الممثلة "تاليا بلسم" عام 1993، لكن بعد التقائه عام 2013، تغير كل شيء.

وصرَّح قائلًا: "شعرت أني لن أتزوج أبدًا، لن أنجب أطفالًا، أنا ذاهب إلى العمل، لدي أصدقاء رائعون، حياتي ممتلئة، أنا بخير.. لم أكن أعرف كم كنت غير ممتلئ حتى قابلت أمل، ثم تغير كل شيء. في الواقع كانت هذه مساحة ضخمة فارغة."





وتابع نجم "Ocean’s Eleven" ليقول إن الزواج غيره، وقال: "لم أكن أبدًا في موقع تكون حياة شخص آخر أكثر أهمية بالنسبة لي من حياتي. أنت تعلم؟ ثم تعاملت مع شخصين آخرين، وهما صغيران ويجب إطعامهما ".

وكشف "كلوني" عن أحد أسباب ابتعاده عن التمثيل في السنوات الأخيرة، وقال: "أفضل قضاء الوقت مع أمل بشكل عام على القيام بأي شيء آخر".

تزوج الثنائي في حفل فخم في البندقية عام 2014، ورُزقا بتوأم عام 2017 هما؛ صبي يدعى "ألكساندر" وفتاة تدعى "إيلا".

اقرأ المزيد عن أمل كلوني في Buzz بالعربي:

______________________________________________________

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام