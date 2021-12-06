جورج كلوني يكشف رفضه لإعلان بقيمة 35 مليون لهذا السبب

كشف النجم الهوليوودي جورج كلوني أنه رفض عرض عمل لإعلان تجاري بقيمة 35 مليون دولار مقابل يوم واحد فقط.

وخلال مقابلة مع الجارديان صرّح النجم كلوني: "لقد عرض عليَّ المشاركة في إعلان تجاري تابع لشركة الطيران لكن بعد مناقشته مع زوجتي امل رفضت الإعلان".

وتابع كلوني قوله: "لقد عُرض علي مبلغ قدره 35 مليون دولار ليوم واحد فقط لكني تحدثت مع أمل وقررنا أن الأمر لا يستحق العناء أبداً".

وقال جورج السبب الرئيسي وراء ذلك: "لقد كان الاعلان مرتبط بدولة بالرغم من انها حليفة إلا أنها موضع شك ولذا فكرت كل هذا الأمر لا يستحق العناء".

ثروة جورج كلوني

تقدّر ثروة كلوني بمبلغ 500 مليون دولار حيث حصل على لقب الممثل الأعلى أجراً في العالم خلال عام 2018.

وكان باالاضافة إلى صفقات أفلامه المربحة ورد بأن جورج كلوني كسب أكثر من 30 مليون من خلال اعلان قهوة نسبريسو كما باع شركة التيكيلا الخاصة به مقابل مليار دولار.

أعمال جورج كلوني الحديثة

أخرج النجم كلوني مؤخراً فيلم "The Tender Bar" والمقرر عرضه سينمائياً يوم 17 من الشهر القادم وهو من بطولة بين أفليك وتاي شيريدان.