جوردن وودز تتبع أسلوب آل كارداشيان في حياتها.. هل هي الشهرة أم تقليد أعمى؟

استقرّت "جوردن وودز" في منزلها الجديد، بعد انتقالها من قصر صديقتها السابقة كايلي جينر، عقب فضيحة الخيانة مع حبيب شقيقتها كلوي، حيث أنها تسير على خطى كايلي في أسلوب حياتها، وخاصة بعد الشهرة والثروة التي حققتها.

وكشفت جوردن عن نيتها تحويل إحدى غرف نوم منزلها، إلى خزانة ملابس خاصة بها، حيث صرّحت بأنها تريد ثلاث خزانات منفصلة، بالإضافة إلى أنها ستفعل مثل كلوي، حيث ستنشىء خزانة كاملة خاصة بالأحذية الرياضية، حيث قالت: "أريد أن يكون لدي خزانة ملابس جميلة، ولدي مساحة خاصة بي الآن، لذلك أريد أن أخصص إحدى الغرف كخزانة كاملة"، كما أضافت: "وأنا احب الاحذية الرياضية، لذلك يجب أن يكون لدي خزانة كاملة بالأحذية الرياضية".

وخلال وقت سابق، كانت جوردن تشارك مراحل تأثيث بيتها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، حيث نشرت فيديو يبين وصول الأريكة الجديدة إلى منزلها، وعلّقت بجانبها: "وأخيراً وصلت أول قطعة أثاث!".

ويبدو أن جوردن تتبع خطى آل كارداشيان/جينر في حياتهم، فبعد حصولها على الشهرة عقب فضيحتها الكبيرة مع حبيب صديقتها كلوي، وامتلاكها علامة تجارية تسمى SECNDNTURE، تتعاون جوردن مع أبرز الشركات التجارية لإنتاج العديد من خطوط الملابس.

وعرضت كايلي سابقاً غرفة كاملة جعلتها كخزانة لجميع ملابسها، بينما عرضت كلوي التي تشتهر بحبها للياقة البدنية واجهة كاملة للأحذية الرياضية المتعددة الألوان.

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