جوليا روبرتس بأفرهول أحمر.. لمسة شبابية بعمر الـ51 (صور)

اجتمع الصحفي الترفيهي الشهير "جيس كاغل" والممثلة الجميلة "جوليا روبرتس" لإطلاق برنامج Jess Gagle الإذاعي الذي سيبث عبر الشركة الإذاعية SiriusXM بمدينة هوليوود.

اختيرت النجمة الأمريكية، البالغة من العمر 51 عامًا، أول ضيفة تحل في البرنامج، ووصلت مبنى الشركة بإطلالة غاية في الأناقة بلمسة شبابية مُفعمة بالحيوية، فارتدت أفرهول أحمر ذي بنطال عريض، وأسفله اختارت كروب توب أسود.

وأكملت "جوليا روبرتس" أناقتها بتسريحة شعر مُموجة فأسدلت خصلات شعرها الأشقر بطريقة انسيابية على جانبي كتفها، واعتمدت مكياج طبيعي مع قليل من أحمر الخدود وأحمر شفاه وردي، كما زادت من طولها طولًا بانتعال حذاء أسود من الجلد ذي كعب عالٍ.

ولا يمكننا نسيان ابتسامتها الرائعة التي فتنت محبيها حول العالم، ما زاد من بريقها وجمالها.

يعرض برنامج Jess Cagle، الذي يستضيفه كل من "جيس كاغل" و"جوليا كانينغهام"، أيام الإثنين إلى الجمعة في الساعة 3 مساءً.