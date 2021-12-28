جوليا روبرتس بالمايوه الوردي.. جسد عشريني بمنتصف الخمسينيات

تستمتع النجمة جوليا روبرتس بإجازة الأعياد مع عائلتها على شواطىء مدينة سيدني الأسترالية حيث رصدت هناك يوم أمس الاثنين.

إطلالة جوليا روبرتس بالمايوه

وظهرت جوليا على الشاطىء وهي ترتدي مايوه باللون الوردي من قطعة واحدة حيث ظهر قوامها الرشيق والممشوق ومشدود وكأنها فتاة بعمر العشرينيات.

وبالرغم من انها تجاوزت الـ 50 من عمرها ولكنها تمتلك جسد رشيق للغاية، كما وضعت نظارات شمسية سوداء ورفعت شعرها للأعلى.

جوليا روبرتس تضع عائلتها أولاً

استغلت جوليا بعض الوقت بعيداً عن جدول أعمالها المزدحم وذهبت برفقة زوجها داني مور حيث تم رصدها في العديد من المرات هناك.

وظهرت في لقطة أخرى وهي ترتدي فستان مزيّن بنقوش الورد وقبعة لتحميها من أشعة الشمس هناك