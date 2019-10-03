جوليا روبرتس خمسينية العمر وعشرينية المظهر أثناء الترويج لمجموعة Calzedonia

انطلقت النجمة "جوليا روبرتس" نحو الشهرة والنجومية منذ إصدار فيلم Pretty Woman، والذي يحتفل بالذكرى الثلاثين لإصداره في شهر مارس القادم.

وحافظت النجمة على جمالها وحضورها المميّز منذ ذلك الحين على الرغم من بلوغها سن 51 عاماً، وأثبتت أنها بالكاد تبلغ العشرين في حملة تصوير لعلامة الأزياء الإيطالية Calzedonia.

وظهرت جوليا وهي ترتدي معطفاً أنيقاً باللون الوردي الفاتح، من مجموعة Alexander McQueen وبقيمة 2490 جنيه أسترليني، نسّقته مع جورب أسود طويل من علامة Calzedonia وحذاء مطابق.

وأما على صعيد تسريحة الشعر فقد اعتمدت روبرتس الشعر الأشقر القصير المموّج، وفي لقطة أخرى كانت تمشي في شوارع فيرونا بنفس الملابس مع اختلاف الجورب حيث اختارت الصوف الرمادي بالإضافة إلى حقيبة يد سوداء.

وبالعودة إلى فيلم Pretty Woman فإن تصوير جوليا لفتاة عاهرة تدعى فيفيان يقع بحبها رجل أعمال يدعى ريتشارد قد أكسبها ترشيح الأوسكار كأفضل ممثلة وأدخلها إلى قائمة هوليوود.

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