جوني ديب بدور المحقق في فيلم City Of Lies.. شاهد الفيديو الترويجي!

سيلعب النجمان الحائزان على جائزة الأوسكار جوني ديب وفورست ويتاكر دور البطولة في الفيلم القادم " City of Lies"، وهو فيلم إثارة مبني على قصة حقيقية عن أكثر جريمة قتل سيئة السمعة لمغني الراب الأمريكي نوتوريوس، بي. آي. جي."

يلعب نجم The Pirates of the Caribbean دور راسل بول، محقق في شرطة لوس أنجلوس كمحقق، يواصل محاولته لما يقرب من 20 عامًا في حل جريمة القتل الغامضة لكريستوفر والاس، المعروف أيضًا باسم نوتوريوس، بي. آي. جي.

انضم جاكسون إلى مهمة بول لتعقب الحقيقة المراوغة، وهو صحفي يلعب دوره فورست ويتاكر الحائز على جائزة الأوسكار، حيث يتعاون الثنائي على حل الألغاز حول جريمة القتل.

وقد نشرت شركة Saban Films مقطعًا دعائيًا للفيلم الذي طال انتظاره ، والذي يدور حول التحقيقات في مقتل فنان موسيقى الراب الشهير.

يشمل طاقم الممثلين شامير أندرسون، نيل براون جونيور، كوري هاردريكت، روكموند دنبار، مايكل باري، ولورنس ماسون، وأشرف على عملية الإخراج براد فورمان والسيناريو كريستيان كونتريراس.

قد أجِّل تصوير الفيلم لسنوات بسبب تورط جوني ديب في بعض المشاكل القانونية مع طليقته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، ومن المقرر عرض الفيلم بتاريخ 19 مارس.