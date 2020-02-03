جوني ديب تعرض للضرب على يد طليقته.. وتسريب صوتي يكشف الحقيقة!

اتهم النجم الأمريكي "جوني ديب" بالإساءة جسديًا ولفظيًا ضد زوجته السابقة "آمبر هيرد"، لكن بعد عدة أعوام على قضيتهما، سُرِّب تسجيل صوتي للممثلة الأمريكية تعترف فيه إساءتها لـ"ديب" جسديًا، حينها قرر رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق هاشتاغ #JusticeForJohnnyDepp عبر موقع التغريدات القصيرة "توتير" من أجل إظهار دعمهم للنجم.

اتهم الزوجان السابقان بعضهما البعض بالإساءة الجسدية والعنف المنزلي في وثائق قانونية بعد رفع "جوني ديب" دعوى قضائية ذد "هيرد" مُطالبًا إياها بدفع 50 مليون دولار بسبب إساءتها لسمعته في مقال نشرته في صحيفة "واشنطن بوست"، وعلى الرغم من أن "هيرد"، البالغة من العمر 33 عامًا، لم تذكر طليقها بالاسم، إلّا أن الأخير يدعي أن الكلام موجَّه إليه.

وأشار "ديب" في دعواه القضائية أنه عانى من خسائر مالية ومشاكل مهنية بسبب هذه الادعاءات، بما في ذلك منعه من المشاركة بفيلم "قراصنة الكاريبي"، وفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس".

منذ ذلك الحين، قدمت "هيرد" أدلة لدعم ادعاءاتها بإساءة المعاملة في ملفات المحكمة، بما في ذلك صور لها بكدمات على وجهها وندوب على ذراعيها، من جهته نفى "ديب" الاعتداء وادعى أنها من أساءة له أثناء فترة زواجهما.

ويبدو أن الحقيقة كشفت أخيرًا بعد نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني تسجيل صوتي مزعوم لـ"هيرد" خلال محادثة بينها وبين "ديب" يناقشان مشاكلهما الزوجية عام 2015، حينها اعترفت بضربه ورميه بالآواني والمزهريات أثناء مشادة عنيفة وقعت بينهما.

ويمكننا سماع "هيرد" تقول: " "أعتذر يا ديب.. كان يجب أن أضربك على وجهك بشكل مناسب، لكننى كنت أضربك.. لا أدري ما هي حركة يدي الفعلية، لكنك بخير، لم أؤذيك، ولم أعاقبك، لقد كنت أضربك".

ودفعت هذه المحادثة إلى اشتعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا على "آمبر هيرد"، فكتبت المنتج التلفزيوني "جيسي زوك مان": "لقد شهدت جلسات علاجية لقصص رجال يتعرضون للإساءة وهو أمر شائع، وجوني ديب ليس حالة منفردة مع الأسف.. بغض النظر عن جنسك فإنك تستحق أن تكون في مأمن من سوء المعاملة سواء كان ذلك عاطفيًا أو جسديًا."

وعلَّق أحد المستخدمين "آندي سيغنور" أن الصوت المسرب يكشف الحقيقة ومثير للقلق، وكتب: "قد استمعت إلى كل شيء، وبعد أن كنت مراقبًا لشجارهم، يظهر أن آمبر شخصية مُسيئة ولم تشارك الحقيقة الكاملة".

وأضاف الممثل "داش كينيدي ويليامز": "لم يتم إلغاء جوني ديب في كتابي، لقد سمعنا جميعًا الشائعات ورأينا إصبعه والصور من العام الماضي ولم نرغب في القفز إلى الاستنتاجات عندما كانت جميع الأدلة على عكس ذلك. لكن لدينا الآن صوت لإثبات ما كان يحدث ".

I have been in recovery circles of many kinds and stories of men receiving abuse are far too common. Johnny Depp is sadly not an isolated case. No matter your gender you deserve to be safe from abuse be it emotional or physical. #JusticeForJohnnyDepp — Jesse Zook Mann🧘🏻‍♂️ (@zookmann) February 2, 2020

Johnny Depp wasn’t canceled in my book. We all heard the rumors and saw his finger and the pictures from last year and didn’t want to jump to conclusions when all the evidence was to the contrary. But now we have audio to prove what was happening. #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/nMC9QzDozZ — DASH KENNEDY WILLIAMS (@Dash) February 1, 2020

وكتبت "جاكلين كرول": "استمعت للتو إلى الملفين الصوتيين، وشعرت بالذهول من أن امرأة ستقدم ادعاءات كاذبة حول أي نوع من الإساءات. هذا يعيدنا إلى الوراء سنوات ويجعل الأمر أكثر صعوبة للإبلاغ عن اعتداءات حقيقية وتصديق الضحايا عندما تحدث أشياء مثل هذه. "

I just listened to the two audio files, I’m gobsmacked that a woman would make false claims about ANY kind of abuse. This set us back years and it makes it that much harder to report real assaults and have people believe victims when things like this happen. #JusticeForJohnnyDepp — Jacklyn Krol (@JacklynKrol) February 1, 2020

من جهته، دافع محامي النجمة "روبرتا كابلان" وصرَّح لمجلة "نيوزويك: "حقيقة أن المرأة تقاتل أو ترد بالكلام لا يعني أنها لم تتعرض للعنف المنزلي والإيذاء المتكرر، وأن تعرض السيد ديب للصفع من هيرد لا يجعل من الأخيرة ضحية، فهذا ليس صحيح".

يذكر أن "ديب" و"هيرد" التقيا أثناء تصوير فلمهما " The Rum Diary" عام 2011، وتزوجا عام 2015، ثم تطلَّقا بعدها بعامين.