جوني ديب وآمبر هيرد يلتقيان سراً لهذا السبب!

حاول النجم "جوني ديب" إبقاء امور المحاكمة التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد بشكل علني وأمام العالم بأكمله وذلك لكي يظهر حقيقة ما حدث ويكشف بعض التفاصيل غير الواضحة للجمهور.

ويبدو واضحاً بان علنية المحكمة لم تمنع لقاء النجم العالمي "جوني ديب" بزوجته السابقة النجمة الهوليوودية "آمبر هيرد" بشكل سريّ وخاص في الاسبوع الماضي.

لقاء جوني ديب وآمبر هيرد بشكل سريّ

التقى النجمان الهوليووديان "آمبر هيرد وجوني ديب" بشكل سريّ وخاص من اجل التباحث حول بعض الامور التي تخص الحكم النهائي للمحكمة والتي قضت بدفع آمبر هيرد تعويض مالي تبلغ قيمته ما يقارب الـ15 مليون دولار للنجم العالمي جوني ديب.

وفي تفاصيل ما حدث فإن آمبر هيرد بعثت طلباً عبر محاميها الى جوني ديب ترغب في لقائه من اجل تسوية الامور فيما بينهما والتفاوض بخصوص المبلغ المطلوب منها خاصة انها لا تملك القيمة كاملة

وأرادت آمبر هيرد التفاوض مع جوني ديب من أجل هذا الموضوع حيث أنها طلبت أن يتم اجتماعهما دون وجود أي شخص معهما وبشكل سريّ وهو ما حدث بالفعل.

ويبدو واضحاً بان الثنائي لم يصلا الى أي نتيجة أو اتفاق حيث ذكرت مصادر مقربة منهما بان الاجتماع لم يدم فترة زمنية طويلة، وخرجت منه آمبر هيرد غاضبة وعلى الفور طلبت من فريق دفاعها تسريع عملية الاستئناف ضد الحكم.

واستجاب فريقها القانوني لطلبها وقاموا باستئناف الحكم الصادر ضدها حيث أشاروا بان حكم المحكمة يعتبر باطلاً، وطليقها سيحصل على تعويضات مبالغ فيها.

يُشار إلى أن جوني ديب تمكن من الحصول على حكم المحكمة في المحاكمة العلنية التي استمرت ما يقارب التشهير والتي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد وذلك بعد اتهامه بتعنيفها جسديًا ونفسيًا في مقال نشرته على احد الصحف العالمية مما تسبب له بالكثير من الخسائر المادية والنفسية

وتمكن جوني ديب من كسب ثقة الجمهور في هذه المحاكمة ورد اعتباره واعادة ثقة الجمهور به