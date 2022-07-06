جوني ديب يصدم جمهوره بلوك جديد.. لا يمكن التعرّف عليه

ما يزال اسم النجم الهوليوودي العالمي "جوني ديب" يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية قضية التشهير الشهيرة بينه وبين زوجته السابقة الفنانة آمبر هيرد.

وتداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة جديدة لأحدث ظهور للنجم "جوني ديب" والذي ظهر فيه بلوك مختلف تماماً عما اعتاد عليه الجمهور والمعجبين.

جوني ديب بلوك مختلف وجديد

ظهر النجم الهوليوودي "جوني ديب" بمظهر غريب وجديد لم يعتاد عليه المتابعون أبداً، حيث اعتمد تسريحة الجدايل لشعره والذي يبدو بأن مصبوغ باللون الأحمر كما وضع قبعة راعي البقر على رأسه.

وعم النجم العالمي على حلاقة شاربيه مما جعل مظهره يبدو مختلفا بشكل كبير حتى أن الكثير من المتابعين لم يتعرّفوا عليه في هذه اللوك

سبب تغيير جوني ديب لمظهره

كشفت مصادر مقربة من النجم الهوليوودي بانه قام باجراء هذا التغيير الكبير لمظهره وذلك ليتناسب مع شخصيته في الدور القادم الذي سيقوم به في فيلمه الجديد.

وسيجسّد جوني ديب في فيلمه الجديد شخصية "الملك لويس الخامس عشر" حيث انه فيلمه سيصدر تحت اسم Jeanne Du Barry، وسيدور في تلك الحقبة الزمنية.

جوني ديب وقضية التشهير ضد آمبر هيرد

رفع النجم الهوليوودي العالمي قضية تشهير ضد زوجته السابقة النجمة "آمبر هيرد" وذلك بعد ان اتهمته بأنه يعنّفها منزلياً خلال فترة زواجهما، وكانت هيرد قد كتبت مقال عن فترة تعرضها للتعنيف مما تسبب للفنان العالمي بخسائر نفسية ومادية

الا ان الفنان العالمي والذي رفع القضية وطلب بان تكون المحاكمة علنية تمكن من رد اعتباره خلال المحاكمة من خلال العديد من الأدلة والشهادات التي عرضت على الرأي العام وكشفت عن براءة ديب

وبعد ما يقارب الشهر على المحاكمة جاء الحكم في نهاية القضية لصالح النجم العالمي حيث حكمت المحكمة ببراءته بالاضافة للحكم على هيرد بدفع تعويش مادي تصل قيمته إلى 15 مليون دولار

ومن جانبها قالت هيرد بعد المحاكمة أنها تتفهم انحياز لجنة المحلفين للنجم العالمي، مؤكدة ان الحكم هو خيبة امل لكل سيدة امريكية معنفة، وكشفت بعض المصادر أن هيرد تفكر باستئناف الحكم الذي اعتبرته ظالم