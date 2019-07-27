جوني ديب عانى من عنف زوجته السابقة.. تعذيب بالسيجارة وخسارة اصبعه!

ما زالت دعوى التشهير التي أقامها النجم "جوني ديب" ضد زوجته السابقة "أمبر هيرد" قائمة، بعد اتهامها له بالإساءة الجسدية والنفسية، بحسب ما نشرته صحيفة The Sun، إذ تم وصفه بـ "معنّف الزوجة".

لكن مؤخراً ادّعى جوني بأن أمبر هي من قامت بتعنيفه خلال فترة زواجهما حيث تعرض للحرق بالسيجارة على خده من قبلها، كما أنها ألقت عليه قطع من الزجاج، أدّت إلى قطع أصبعه، وقدّم ديب وثائق للمحكمة مع صور للإصابات التي تعرض لها في ذلك الوقت.

وبالعودة إلى تفاصيل شجارهما والذي وقع عام 2015، سمعت أمبر زوجها السابق جوني وهو يتحدث مع محاميه حول نيته طلب الطلاق، وإجراءات الإتفاق ما بعد الزواج.

فبدأت أمبر بالصراخ بشكل هستيري، فزعم جوني بأنها ألقت عليه زجاجة، أدّت إلى قطع أصبعه، ثم أحضرت سيجارة ووضعتها على خده الأيمن.

حصل موقع The celebrity الإخباري على صور لجوني، تم إلتقاطها وهو في المستشفى الأسترالي بعد ساعات قليلة من قتاله مع أمبر في عام 2015، حيث ظهر وهو يرقد على نقالة وإصبعه ملفوف بشاشة، والسيجارة تحترق في خده.

وردّ محامي هيرد "إريك جورج"، بأن هذه مزاعم سخيفة ومهينة وغير صحيحة، فقال: "هذه الصور لا تثبت شيئاً، فهذه تصرف النظر عن حقيقة أن جوني ديب أساء لأمبر".

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