جوني ديب يفوز بقضية ضد آمبر هيرد.. ويشعر بالرضا!

خسر النجم الأمريكي "جوني ديب" قضية التشهير التي قام برفعها ضد صحيفة بريطانية بعد وصفه بأنه "ضارب الزوجة"، وذلك خلال معركة القضايا بينه وبين زوجته السابقة "آمبر هيرد".

ويبدو أن العدالة أخذت مجراها في بعض القضايا، حيث ربح "جوني" معركة قانونية جديدة ضد زوجته "آمبر هيرد"، والتي كانت باتهام "آمبر" بالتبرّع بمبلغ تسوية طلاقها.

واتهم "جوني ديب" زوجته السابقة بالتبرّع بمبلغ سبعة ملايين دولار من تسوية طلاقها لجمعيات خيرية، ومستشفى أطفال وهو شيء يخالف الحريات المدنية في أميركا.

وأكّد الحكم الذي أصدره قاضي في نيويورك إن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية يجب أن يقدّم وثائق تؤكد ما إذا كانت "آمبر" قد أعطت المنظمات غير الربحية تبرّع بمبلغ 7 ملايين تلقّتها في تسوية طلاقها من "جوني ديب".

وأكّد محامي النجم الهوليوودي "جوني": "إن جوني ديب يشعر بالرضا الشديد لهذا القرار"، بالرغم من أنه لم يتفاعل مع الحكم على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

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