جون سينا ينضم إلى لعبة "فورت نايت".. إليك التفاصيل

أعلنت شركة Epic Games خلال الأسبوع الماضي عن خبر انضمام المصارع الشهير وبطل العالم 16 مرة "جون سينا" إلى لعبة Fortnite الشهيرة

تفاصيل انضمام جون سينا الى لعبة فورت نايت

وصل المصارع الشهير "جون سينا" إلى لعبة فورت نايت حيث أن شخصيته مجهّزه بجيمع أدواته وملابسه الشهيرة، بالإضافة إلى انه يتواجد مجموعة من التعديلات والتغييرات على شكل المصارع الشهير في اللعبة

كما انه يمكن للاعب استخدام تعبير "لا يمكنك رؤيتي" الشهيرة، واستخدام بعض الأدوات الاضافية مثل الفأس الخماسي.

المصارعون الذين انضموا الى لعبة فورت نايت

لا يعدّ المصارع الشهير"جون سينا" أول مصارع مشهور انضم الى لعبة فورت نايت المعروفة، بل سبقه العديد من المصارعين ومنهم "دوين جونسون" "ذا روك".

كما أنه من المتوّقع ان تشهد الفترة المقبلة توفير العديد من المصارعين وذلك بعد الاستقبال الكبير والمميّز لهذه الشخصيات العالمية من قبل اللاعبين.

من هو جون سينا؟

هوجون فيليكس أنتوني سينا الابن ولد في 1977) ، وهو ممثل أمريكي من أصل إيطالي، وعازف هيب هوب ومصارع محترف مسجل في (دبليو دبليو إي) (wwe) في القسمين رو و سماكداون

حصل على العديد من البطولات في المصارعة الحرة، من أبرزها:

بطولة العالم للوزن الثقيل 16 مرة

بطولة الولايات المتحدة 5 مرات

بطولة الفرق 4 مرات

وعلى الصعيد الفني شارك المصارع الشهير في عدد من الأفلام من بينها: