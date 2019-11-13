جون ليجند يفوز بلقب أكثر الرجال إثارة.. وهذا تعليق زوجته!

منحت مجلة People لقب أكثر الرجال إثارة على قيد الحياة للنجم العالمي "جون ليجند" يوم أمس الثلاثاء خلال وجوده كحكم في البرنامج الغنائي The Voice.

وتم تقديم اللقب للمغني البالغ من العمر 40 عاماً باعتباره حامل اللقب الجديد من قبل النجم بليك شيلتون الذي كان حمل اللقب منذ عام 2017.

وقدّم بليك للنجم جون شورت جينز قصير مكتوب على خلفه "VEGOTSMA" وهي اختصار لمجموعة الجوائز والألقاب التي حصل عليها ليجند خلال مسيرته الفنية فقد حصل على جائزة الأوسكار وإيمي وغرامي وتوني بالإضافة إلى لقب "The voice" العام الماضي، والآن لقب أكثر الرجال إثارة.

وشكر جون مجلة People على هذا الشرف كما شكر بليك لكونه معلماً له فقال: "لا أعرف ماذا أقول أود أن أشكر المجلة بالطبع لكن الشكر الأخص لبليك شيلتون لأنني جلست بجانبه طوال الأشهر القليلة الماضية وتعلمت منه كيف أكون مثيراً وطرقه المثيرة".

أما زوجته كريسي فقد انتقلت إلى موقع تويتر ونشرت صورةً لجون وكتبت في تعليق: "الآن أفصح عن سري لقد حققت حلمي المتمثل في كون زوجي أكثر الرجال إثارة على قيد الحياة! إنه لشرف كبير".

وعند سؤال جون ليجند عن رأي زوجته حول حصوله على اللقب الجديد قال: "إنها فخورة بي، فعلى الرغم من انها تسخر مني طوال الوقت تقريباً إلا أنها لم تكن متوترة حيال ذلك بل شعرت بفخر كبير، وأنا شعرت أخيراً أني أثرت زوجتي".

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