جويل مردينيان تقلِّد كيم كارداشيان وشقيقتها في جلسة تصوير مثيرة

تعتبر شقيقات كارداشيان-جينر أيقونة في الجمال والموضة، فالكثيرات حول العالم يقلدنهن أكان ذلك في شكل أجسامهن الممتلئة من الأسفل، أو بالمكياج، أو حتى بتسريحات الشعر.

وصدمت خبيرة الجمال والموضة جويل ماردينيان متابعيها بشببها الكبير بنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، حيث نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو لأحدث جلسة تصوير لها، وأرفقته بتعليق:"النجاح هو العمل دون توقف، والالتزام، والمخاطرة ، والكثير من التضحيات. حتى الرياضيين الذين ولدوا مع الكثير من المواهب، لا يمكنهم التوقف عن العمل الجاد يوميًا لتحقيق ألقابهم الأولى".

واختارت جويل فستانًا ضيقًا بشيالات سباغيتي رفيعة جاء بنقشة جلد النمر، بينما جاء بفتحة طويلة تصل لأعلى الفخذ. وعاد ذلك للأذهان الفستان الذي ارتدته كايلي جينر في إحدى جلسات تصويرها.

ولم يتوقف تقليد جويل لكيم كارداشيان بالفستان فحسب، بل اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان، حيث انسدلت الجديلة التي يصل طولها لأكثر من مترين على الأرض، كما اعتمدت مكياج من درجات الوردي والبرونزي.





