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كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة "تحذيرية" خلال عرض أزياء Balenciaga

منشور 08 آذار / مارس 2022 - 06:16
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

تحاول نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان إثارة الجدل دائماً في اطلالاتها الغريبة وأزيائها التي ليست لها مثيل في التنسيق والألوان خلال حضورها العديد من المناسبات.

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كيم كارداشيان باطلالة غريبة خلال عرض أزياء Balenciaga لخريف 2022

 

فاجأت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" المتابعين والجمهور خلال حضورها عرض ازياء خريف عام 2022 للعلامة التجارية Balenciaga.

وظهرت نجمة تلفزيون الواقع  باطلالة غريبة جداً حيث ارتدت جمسوت باللون الأسود مزيّن بشرائط لاصقة صفراء تحذيرية من الأعلى إلى أخمص القدمين، كما نسقّت معه حقيبة وحذاء بنفس الشكل ومزيّن بالشرائط المكتوب عليها أحرف بيت الأزياء  Balenciaga.

ونشرت نجمة تلفزيون الواقع مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع تواصل الاجتماعي "انستغرام" ظهرت فيه وهي ترتدي جيمسوت بينما يقوم فريق العمل بلف جسدها بالكامل باللاصق الأصفر التحذيري.

انفصال كيم كارداشيان وكانيه ويست

ويأتي ظهور نجمة تلفزيون الواقع هذا بعد ان تمكنت من كسب قضية طلاقها من زوجها مغني الراب الشهير كانيه ويست حيث حصلت على الطلاق بشكل رسمي وقانوني من المحكمة.

كما أزالت اسم ويست من اسمها في جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أما حول الحضانة وتقسيم الأملاك  فقد أرادت كيم كارداشيان وكانيه القيام بتسوية قانونية فيما بينهما حول ذلك.

يُشار إلى ان كيم دخلت في علاقة مع الفنان الشاب ديفيد بيتسون الذي يصغرها بسنوات

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