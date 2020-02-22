جو جوناس يحتفل بعيد ميلاد صوفي تيرنر.. هل سيعلنان عن مفاجأة قريباً!

احتفلت النجمة "صوفي تيرنر" ببلوغها الرابعة والعشرين من عمرها في حفل عيد ميلاد أقيم يوم أمس الجمعة.

ونشر زوجها جو جوناس صورةً لها عبر حسابه الخاص على انستغرام يهنأها بعيد ميلادها حيث علّق على الصورة "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي الحياة أفضل وأجمل معك".

وظهرت صوفي في الصورة التي التقطت على مايبدو عندما كانا في رحلة في أوروبا بينما كان جو يكمل جولته الغنائية هناك.

وكانت صوفي ترتدي قميص مخطط باللونين الأبيض والأسود بينما كان القميص مفتوح من جهة الصدر بالكامل ومربوط من الأسفل، ونسّقت معه بنطال أخضر بينما اعتدمت تسريحة الكعكعة المرتفعة لشعرها.

وتأتي هذه الأخبار وسط شائعات تفيد بحملها بطفلها الأول بعد أن كشفت مصادر قريبة هذا الشيء خلال الأسبوع الماضي بالرغم من ان الثنائي لم يؤكد هذه المعلومات بشكل مباشر.

ومما زاد من هذه الشائعات هو رصدهما في حفل في أوروبا بينما كانا الجميع يشربون لم يكن كل من جو وصوفي بالشرب معهما، فهل سيؤكدان خبر حملها قريباً؟

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