جيجي حديد تتجسد شخصية "The Mask" وتؤدي حركات راقصة خلال احتفالها بالهالويين

بدت عارضة الأزياء من أصول عربية "جيجي حديد" غير معروفة في زيّها التنكري وهي تحتفل بالهالويين في حفل كيندال جينر في لوس أنجلس يوم الخميس الماضي.

وكعارضة أزياء محترفة لم يكن من الصعب عليها تغيير مظهرها حيث تحوّلت في الحفل إلى شخصية "جيم كيري" من فيلم "The Mask" أو "القناع الأخضر" الذي يدور حول موظف بنك يجد قناع سحري يحوّله إلى شخصية كاريكاتورية حمقاء وغريبة يمكنها التلاعب بالعالم.

واختارت جيجي ارتداء بدلة صفراء نسّقتها مع قميص أبيض ومطابق للون الجوارب مع حذاء أسود غريب، كما وضعت ربطة عنق سوداء ومنديل مطابق لها.

وأكملت مظهرها الأسطوري بوضع طلاء أخضر على وجهها الجميل بالإضافة إلى قبعة صفراء بخط أسود ومزيّنة بريشة مطابق لونها بينما كانت تؤدي حركات مطابقة للشخصية.

وعلى صعيد حياتها المهنية كانت جيجي تأخذ استراحة طويلة بعد ضغط العمل الذي كانت تتعرض له أثناء أسابيع الموضة العالمية في شهر سبتمبر إلى جانب شقيقتها بيلا حديد.

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