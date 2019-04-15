جيجي حديد تروّج لماكدونالدز في مهرجان كوتشيلا.. لاوقت للمرح!

يبدو أن احتفال الكوتشيلا يستقطب النجوم والممثلين وعارضين الأزياء، حتى يستعرضوا إطلالاتهم الربيعية، ويستمتعوا بأنغام الموسيقى واللعب وأكل الحلوى، إلّا أن الموضوع كان مختلف لدى "جيجي حديد"، حيث أنها على مايبدو استغلت المهرجان من ناحية تجارية، وشاركت بصورة لها وهي تتناول علبة بطاطا، من مطعم ماكدونالدز.

لاحظ المتابعون عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، أنها تأكل نفس الحبة في صورتين مختلفتين، مما يشير إلى أنها لم تأكل فعلياً، بل تروّج لشركة ماكدونالدز مقابل المال.

وتعرضت جيجي لسخرية وانتقاد الكثير من المتابعين، حيث علّق أحدهم "أنا لا أفهم لماذا تروّجين لماكدونالدز، في الحقيقة انت شخص ذكي ومؤثر، فلماذا تنسبين إليكِ شركة الطعام التي تسبب السمنة"، وأضاف آخر "نحن نعلم أنكِ لم تأكلي البطاطس المقلية فعلياً!"، كما قال واحد آخر"أنت رائعة لكنكِ تروّج لطعام يؤدي إلى السمنة ويدّمر صحة الناس، سوف تفعلين أي شىء مقابل المال".

وخلال وقت لاحق، تم التحدّث إلى مصدر قريب باسم جيجي للتعليق بشكل أكبر على الموضوع، حيث قال المصدر"جيجي وبيلا تحبان الأطعمة السريعة منذ الماضي، لكن الآن تتمتعان بنظام غذائي متوازن، وتمارسان الرياضة بانتظام".

ويشار إلى أن "جيجي حديد" وشقيقتها "بيلا حديد" هما من أشهر عارضات الأزياء، واللتان تتألقان دائماً في الموضة، بالإضافة إلى ظهورهما على غلاف العديد من المجلات العالمية.

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