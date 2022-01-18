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جيجي حديد تظهر عارية بعد شائعات علاقة زين مالك بنجمة أخرى

منشور 18 كانون الثّاني / يناير 2022 - 11:34
جيجي حديد وزين مالك
جيجي حديد وزين مالك

أُثيرت شائعات مؤخراً حول وجود علاقة رومانسية بين  النجم العالمي زين مالك ونجمة برنامج  TOWIE، آبي كلارك، وذلك عندما كان على علاقة مع الفنانة ووالدة ابنته جيجي حديد قبل انفصالهما.

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ردة فعل جيجي حديد حول اشاعات الخيانة

نشرت جيجي حديد صورة مثيرة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من احد عروض الازياء حيث كانت عارية تماماً وتغطي جسدها بقطعة من الشيفون البني.

واعتقد عدد كبير من رواد السوشال ميديا ان سبب نشر جيجي هذه الصورة الملفته لها لجذب الأنظار إليها بعد اشاعات خيانة حبيبها زين مالك لها، واعتمدت جيجي على تسريحة شعر مرتفعة لشعرها الأشقر مما أظهرها أكثر لفتاً للنظر مع جسدها العاري.

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خيانة زين مالك لجيجي حديد

تحدّثت آبي كلارك بأنها تعرّفت على زين مالك عندما كان في لندن وكان على علاقة بعارضة الازياء والفنانة العالمية حيث شبّهت حبه لها وعلاقته الرومانسية مثل فيلم  Fifty Shades of Grey وأنهما قضيا وقتاً ممتعاً ولكن انفصلت عنه عندما رأت رسالة نصية من جيجي حديد وعلمت أنه على علاقة بها.

انفصال جيجي حديد وزين مالك

انفصلت عارضة الأزياء الامريكية من اصل فلسطيني عن زين مالك بعد علاقة دامت لمدة ست سنوات انجبت نم خلالها طفلتها التي اطلقت عليها اسم خاي ولكنهما انفصلا بعد نشوب خلاف بينه وبين والدتها يولاندا حديد حيث رفعا قضية عليه بتهمة الاعتداء عليها.

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