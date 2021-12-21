مفاجأة.. انفصال دوا ليبا عن شقيق جيجي حديد بالدليل!

انفصلت المغنية الأمريكية دوا ليبا عن حبيبها عارض الأزياء الأمريكي ذي الأصول الفلسطينية أنور حديد بعد عامين من المواعدة والعواطف الجياشة التي شهدناها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لم يتمكن الزوجان من الصمود في علاقتهما الرومانسية على الرغم من أخذهما قسط من الراحة؛ حيث لم يشاهدا معًا منذ ثمانية أسابيع ما يعني أن الأخبار صحيحة.

وقال مصدر للصحيفة: "طرح الزوجان فكرة كبح جماح علاقتهما العاطفية الشهر الماضي، فالسفر كثيرًا والابتعاد عن بعضهما البعض جعل من الأمر صعب".

وأضاف: "علاقتهما تمر بأزمة ويبدو أنها على حافة الإنهيار".

ويبدو أن انفصال دوا ليبا وشقيق عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد أمر مؤكد فقد لوحظ أن الثنائي حذفا صورهما معًا وألغيا متابعة بعضهما البعض.

يذكر أن ليبا (26 عامًا) وأنور (22 عامًا) بدآ المواعدة عام 2019، وقد شهدنا عاطفتهما المتأججة، لكن يبدو أن حبهما انتهى.

