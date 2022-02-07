جيجي حديد تكشف حقيقة حمل ريهانا بتوأم.. تعليق لطيف تحوَّل لمشكلة!

أثارت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد التكهنات والشائعات حول احتمالية حمل المغنية البربادوسية ريهانا بتوأم من بعد تعليق وضعته على إحدى صورها الأخيرة.

شاركت ريهانا متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صمجموعة صور تجمعها بحبيبها مغني الراب آيساب روكي مُستعرضةً علامات حملها بطفلها الأول، وانهالت التعليقات والتبريكات عليها من كل حدب وصوب وكانت جيجي حديد من بين من هنأها، حيث وضعت تعليقًا لطيفًا جاء فيه: "ثلاثة ملائكة".

وظن الكثيرون أن تعليق جيجي قد يشير إلى أن ريهانا حامل بتوأم، معتقدين أن ريهانا وطفليها هم "الملائكة الثلاثة".

وبعد انتشار الشائعات بثلاث أيام، قررت جيجي إيضاح بعض النقاط ونفي شائعات حمل ريهانا بتوأم والاعتذار على الضجة التي أحدثتها، وأوضحت أن تعليقها عنت به "ريهانا وآيساب وطفلهما المستقبلي".

ريهانا تعلن خبر حملها بطفلها الأول



يذكر أن ريهانا أعلنت خبر حملها في أحدث صور لها، حيث ظهرت في شوارع نيويورك مُرتديةً جاكيت فوشي اللون مفتوح الأزرار ناحية البطن لاستعراض تكوُّر بطنها ونسَّقته ببنطال جينز ممزق ومجموعة من الاكسسوارات الملونة

وتداول المتابعون هذه الصور في وسائل التواصل الاجتماعي حيث فاجئت محبيها والمعجبين بهذا الخبر الصادم والمفاجئ، خاصة انها لم تلمح له سابقًا.