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جيجي حديد في أول ظهور لها على نيتفليكس.. وهذه تفاصيل مشاركتها

منشور 01 شباط / فبراير 2022 - 08:50
جيجي حديد
جيجي حديد

تحاول عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية "جيجي حديد" التركيز على حياتها المهنية وذلك وسط انفصالها عن حبيبها ووالد طفلتها زين مالك.

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جيجي حديد في أول ظهور لها على "نيتفليكس"

أُصدر الموسم الثاني من برنامج Next In Fashion المتخصص بتصميم الأزياء مع مضيفه المصمم المعروف تان فرانس على منصة نيتفليكس.

وستكون المضيفة الجديدة لهذا الموسم مع تان فرانس هي عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، حيث سيكون أول ظهور لها على نيتفليكس في برنامج المسابقات هذا.

وأعلن المضيف تان فرانس عن مشاركة جيجي حديد في الموسم الجديد للبرنامج وذلك عبر حسابه الخاص على "انستغرام" حيث نشر صورة تجمعه مع جيجي وعلّق عليها: "من كان يظن عندما التقينا أنا وجيجي عبر facetime قبل أربع سنوات أنها ستكون في ضيافتنا هذا الموسم، سنكون معاً".

الموسم الأول من برنامج Next In Fashion 

عرض الموسم الأول من برنامج Next In Fashion لأول مرة في يناير 2020 حيث ظهر المصمم الرائع تان فرانس ومقدم البرامج التلفزيونية أليكسا تشونغ كضيف في البرنامج.

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ولكن أُلغي العرض بعد موسمه الأول ليعود الآن من جديد بمجموعة جديدة من المصممين اللذين سيعرضون تصاميمهم أمام جيجي حديد وتانن فرانس.

جيجي حديد وانفصالها عن زين مالك

انفصلت عارضة الأزياء "جيجي حديد" عن حبيبها زين مالك وذلك بعد حدوث مشاكل بينه وبين والدتها يولاندا حول طفلتهما خاي.

وكانت والدتها يولاندا قد رفعت قضية ضد زين مالك اتهمته فيها بالاعتداء عليها وشتمها بعد فعلها أمور تخص ابنته خاي.

كلمات دالة:جيجي حديدأخبار المشاهيرأعمال المشاهيرعلاقات المشاهيرعارضات أزياء

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