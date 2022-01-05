جيسون ديرولو يصفع معجب ويهجم على آخر.. هذا ما استفزه!

وقع شجار عنيف بين المغني الأمريكي جيسون ديرولو ورجلين في مدينة لاس فيغاس، والسبب قد يعتبره البعض تافهًا للغاية!

أقدم جيسون ديرولو على لكم وصفع رجلين بعد أن نادياه باسم مغني الشهير آشر أثناء توجهه إلى غرفته الفندقية في Aria.



وقال أحد المتواجدين لموقع TMZ الإخباري أن ديرولو غضب عندما صرخ أحد الرجلين قائلًا "مرحبًا، آشر، سحقًا لك، أيها العاهر"، وبشكل مفاجئ ركض الفنان ناحيته باندفاع ولكمه على وجهه ثم انهال على الآخر بالضرب رغم محاولات رجال الأمن وحراسه الشخصيين من فض النزاع. وقد وصل الأمن على الفور قبل أن يزداد الأمر سوءًا.