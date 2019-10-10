جيسيكا سيمبسون تخسر 100 رطل من وزنها خلال 6 أشهر.. ومدرّبها يكشف الطريقة

صدمت النجمة "جيسيكا سيمبسون" متابعينها بعد خسارة وزنها الكبيرة خلال مدة ست6 اشهر فقط وذلك عقب ولادة طفلها الثالث.

وبالحديث مع موقع DailyMail.com الإخباري كشفت مدرّب جيسيكا الرياضي هارلي باسترناك السر وراء خسارة النجمة ما يقارب 100 رطل من وزنها بعد الولادة وهو التزامهما معاً بالمشي وتناول نظام غذائي غني بالألياف والبروتين لإستعادة جسدها الرشيق.

وعرض المدرّب هارلي بالتفصيل السلوكيات الخمسة اليومية التي أوصى بها جيسيكا لمساعدتها في تحويل جسدها وكذلك نصائح للأمهات اللواتي يرغبن في خسارة الوزن بعد الولادة.

وكشف هارلي بأن خسارة 100 رطل في ستة أشهر لم يكن الهدف المحدد لجيسيكا عندما بدأت رحلتها مع خسارة الوزن بعد الولادة فقال: "الهدف هو كان عملية خسارة الوزن فلم يكن هناك عدد محدد على الإطلاق فكان مثل قم بالعمل وسوف يتبعه كل شيء".

وبالنسبة إلى الحمية التي تبعتها كشف هارلي: "شملت الوجبات الخفيفة على اللوز والفاصولياء الخضراء"، وتابع: "إنها لم تتضور جوعاً أبداً وركزت على الحصول على كل الأشياء التي كانت بحاجة إليها لتزدهر".

ويبدو واضحاً أن جيسيكا لديها موقف بشأن زيادة وزنها عند الحمل بابنتها لأنها كانت في كثير من الأحيان تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول لحظات مضحكة ومبكية في حملها بما في ذلك عندما اشترت كرسيها الخاص لمساعدتها على النوم.

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