جيسيكا سيمبسون تكشف أسرار زواجها السابق.. "كان مهووساً بي جنسياً"

تحدثت عارضة الأزياء "جيسيكا سيمبسون" عن علاقتها مع زوجها السابق جون ماير في مذكراتها الجديدة تحت اسم Open Book.

وكشفت جيسيكا عن اللقاء الاول بينهما عام 2005 عندما التقى الثنائي الموسيقي في حفل غرامي وبعد انفصالها عن زوجها نيك لاتشي واعدت جيسيكا جون حين أخبرها أنه يريد أن يكون كل شيء بالنسبة لها أو لا شيء".

وكتبت جيسيكا: "أخبرني جون مراراً وتكراراً أنه مهووس بي جنسياً وعاطفياً"، وعلى الرغم من أن لديهم علاقة قوية تعترف سيمبسون بأنها شعرت بعدم الآمان لعدم كونها ذكية بما يكفي لماير.

فقالت حول الموضوع: "كنت قلقة دائماً من أنني لم اكن ذكية بما فيه الكفاية بالنسبة له، فقد كان متحدث وذكي وعامل وكأنه مثل المنافسة الودية التي عليّ الفوز بها".

وخلال وقت سابق من عام 2010 بعد سنوات من انتهاء علاقة جون وجيسيكا تصدّر ماير عناوين الصحف عندما وصف جيسيكا بأنها "نابالم جنسي" إشارة إلى السائل الهلامي الذي يلتصق بالجلد.

فقال جون: "نعم تلك الفتاة مثل الكوكايين بالنسبة لي جنسياً هذا كل ما أقوله فهي كالنابالم الجنسي".

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