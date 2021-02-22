جيمس فرانكو يصل لتسوية في دعوى قضائية تتهمه بسوء السلوك الجنسي

توصل الممثل الأمريكي "جيمس فرانكو" إلى تسوية في القصية المرفوعة ضده بتهمة الإساءة الجنسية عام 2019.

حصلت موقع E! على وثائق تظهر أنه توصَّل النجم إلى تسوية مؤقتة بشأن دعوى قضائية تتهمه بسوء السلوك الجنسي، وادعى محامو المدعين أن الاتفاقية "سيتم إحياءها بشكل أكبر في اشتراط التسوية المشترك لتقديمها إلى المحكمة في تاريخ لاحق".

يذكر أن "جيمس فرانكو" (41 عامًا) اتهم بسوء السلوك الجنسي وممارسة "سلوك غير لائق" بحق خمس فتيات عام 2018، ومن بينهن 4 طالبات درسن في مدرسة التمثيل الخاصة به، حيث كن ضحايا "استغلال نفوذه".

وبحسب تقرير الصحيفة، قالت الفتاة الخامسة والتي تدعى "فايولت بايلي" (23 عامًا) أنها شعرت انها مرغمة على ممارسة الجنس الفموي مع الممثل عندما كانا على علاقة.

وقالت الطالبتان السابقتان "هيلاري دوسوم" (33 عامًا) و"ناتالي شميل" أن "فرانكو" طلب منهما ومن ممثلات اخريات خلع قمصانهن خلال تصوير مشهد في ناد للتعري، وعند رفضهما غادر المكان غاضبًا حيث كان فرانكو يعطي دروسًا في اثنتين من مدارس التمثيل.

وقالت الطالبة الثالثة وتدعى "كايتي راين" إن "فرانكو" كان يترك الانطباع ان ثمة ادوارًا بانتظارنا في حال كنا مستعدات لتمثيل مشاهد جنسية او التعري.

وقالت "ساره تيثر- كابلان" الطالبة الرابعة في مدرسة التمثيل "ستوديو 4" التي كان يملكها فرانكو للصحيفة: "شكل ذلك صفعة مدوية بالنسبة لي" (في إشارة الى زر TimesUp الذي وضعه فرانكو خلال حفل غولدن غلوب).

وعلّقت "سارة" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تويتر" قائلة إنها تشعر بـ"الاستغلال" بعد تصوير مشاهد عري كانت تتلقى عليها 100 دولار في مقابل يوم عمل كامل، وروت كيف أنها شاركت مع نساء أخريات في مشهد عري أصر فرانكو أن يكون كاملًا.

من جهته، نفى "فرانكو" الاتهامات التي انتشرت على موقع "تويتر"، وأكَّد أنها لم تكن دقيقة.

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