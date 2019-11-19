جيمس كوردن يرحّب بآنا وينتور بطريقة غير تقليدية.. والأخيرة تردّ "أشعر بالخوف"

حضر الممثل الكوميدي ومضيف برنامج The Late Show "جيمس كوردن" معرض National Portrait Gallery Gala بإطلالة تقليدية ببدلته السوداء.

وفي وقت متأخر من الليل صعد جيمس على المسرح حيث قام بتغيير مفاجىء لأزيائه، إذ ظهر بإطلالة مطابقة لرئيسة تحرير مجلة فوغ "آنا وينتور"، حيث ارتدى شعراً مستعاراً مطابق تماماً لشعرها ومعطف أسود طويل من الفرو بالإضافة إلى نظارة شمسية سوداء.

وبينما كان بنفس إطلالة وينتور مازح قائلاً: "لم يكن لآنا وينتور تأثير كبير على حياتي"، وتابع: "لم أشعر يوماً بالقوة أكثر من هذه اللحظة وأنا أرتدي هذا الشكل وراء الكواليس إنه أمر لا يصدق، إنني أسير وأقول بيزوس أعطني القهوة" وهنا أشار إلى مؤسس الأمازون جيف بيزوس.

وخلال وقت لاحق خلع جيمس الزي وكشف عن لقائه الأول بآنا وينتور في عام 2012 بينما كان يعمل في برودواي فقال: "لقد عرفت وينتور أننا انتقلنا إلى نيويورك حديثاً مع ابننا البالغ من االعمر عاماً واحداً وسألتنا عما إذا نحتاج شيئاً أثناء وجودها في المدينة"، فأجبتها: "أنا فقط بحاجة إلى صديق، فردت يمكنني ان أفعل ذلك".

وأضاف أنه في اليوم التالي وصل إليه رسالة بالبريد من آنا تسأله عما إذا كان بإمكانهما أن يكونا أفضل أصدقاء"، وقال جيمس: "من خلال هذه الحركة كانت آنا واحدة من افضل وأكثر الصداقات رثاءاً في حياتي".

أما وينتور فقد شكرت جيمس على مقدمته الحماسية وقالت: "شكراً لك على مقدمة لا يمكن أن تنتسى فهي غير عادية، يمكنني أن أقول أنني لم أشعر أبداً في حياتي بهذه الإثارة"، ثم أضافت مازحة: "في نفس الوقت أشعر بالخوف".

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