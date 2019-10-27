جيمس مكافوي يتزوج حبيبته سرًا.. إليك الدليل!

يفضل العديد من النجوم فصل حياتهم الشخصية عن عالم الشهرة، حتى وإن وصل الأمر لإخفاء علاقاتهم العاطفية وزواجهم!

وفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، تزوَّج الممثل الاسكتلندي "جيمس مكافوي" حبيبته "ليزا ليبيراتي" سرًا بعد انفصاله عن زوجته التي استمرت علاقته معها لـ11 عامًا.

وقد رصدت عدسات الباباراتزي "ليزا" ترتدي خاتمًا ألماسيًا في إصبع البنصر دليلًا على زواجهما، كما يعتقد المخرج "جيمس لويد"، الصديق المقرب ل"مكافوي"، أن الثنائي تزوجا سرًا بالفعل.





يذكر أن "جيمس مكافوي"، نجم فيلم X-Men، تعَّرف على حبيبته في موقع تصوير فيلم Split في فيلادلفيا قبل عامين، حيث اختير لدور البطولة، بينما عملت "ليزا" كمساعدة منتج للمخرج العالمي " م. ليل شيامالان"، في ذلك الوقت كان لا يزال النجم متزوجًا لـ"آن ماري داف" لكنهما كانا في طور الانفصال.

وعقب انفصالهما بشهرين، نشر "مكافوي" و"ليزا" سلسلة صور لهما وهما متأنقين وأعلنا علاقتهما رسميًا.