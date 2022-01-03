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جيمي دورنان يكشف أثر مشاهده الجنسية في Fifty Shades of Grey على حياته المهنية

منشور 03 كانون الثّاني / يناير 2022 - 11:38
Fifty Shades of Grey
Fifty Shades of Grey

تطرق الممثل الإيرلندي جيمي دورنان إلى مدى تأثير عمله في فيلم Fifty Shades of Grey على حياته المهنية، خاصة أنه صور على أنه شخص ملياردير يعشق الجنس العنيف.

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وقال الممثل إنه كان محظوظًا بما يكفي لعدم تعرضه لأن يختار لنفس الدور من جديد في عالم هوليوود بعد الفيلم.

وقال خلال لقاء له مع صحيفة "تلغراف": "في ذلك الوقت، سئلت عما إذا كنت خائفًا أن أكون فنان لذات الدور، كملياردير محب للجنس العنيف والسيطرة؟".

وأضاف: "لم يعرض عليَّ دور قريب من ذلك مرة أخرى، وبالكاد أرتدي بدلة منذ ذلك الحين".

وفي وقت سابق، تحدث  دورنان حول كيف أن بعض الأفراد يسخرون بشأن الفيلم، مُعتبرًا أن ذلك مجرد مزحة لا أكثر، وقال: " بذل كل شخص أقصى ما في وسعه في تلك الأفلام، بما في ذلك أنا".

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أحداث فيلم Fifty Shades of Grey

 

تدور أحداث الفيلم المثير للجدل حول أناستازيا ستيل طالبة شابة تدرس الأدب تقابل الملياردير كريستيان جراى وتنقلب حياتها بعدما تجد نفسها مشدودة إلى ذكائه ووسامته، وتعتقد أناستازيا بشكلٍ ساذج أنها تحبه وتسعى جاهدًا للتقرب منه، ويعجب كريستيان بجمالها لكن بطريقته الخاصة.

يذكر أن سلسلة رواية "Fifty Shades of Grey" الصادرة في ثلاثة أجزاء حققت نسبة مبيعات عالية حول العالم وهي تتناول العلاقة بين فتاة جامعية متخرجة حديثاً ورجل أعمال شاب وتتحدث بوضوح عن العلاقة الجنسية بينهما.

 

 
كلمات دالة:جيمي دورنانFifty Shades of Grey

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