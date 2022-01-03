جيمي دورنان يكشف أثر مشاهده الجنسية في Fifty Shades of Grey على حياته المهنية

تطرق الممثل الإيرلندي جيمي دورنان إلى مدى تأثير عمله في فيلم Fifty Shades of Grey على حياته المهنية، خاصة أنه صور على أنه شخص ملياردير يعشق الجنس العنيف.

وقال الممثل إنه كان محظوظًا بما يكفي لعدم تعرضه لأن يختار لنفس الدور من جديد في عالم هوليوود بعد الفيلم.

وقال خلال لقاء له مع صحيفة "تلغراف": "في ذلك الوقت، سئلت عما إذا كنت خائفًا أن أكون فنان لذات الدور، كملياردير محب للجنس العنيف والسيطرة؟".

وأضاف: "لم يعرض عليَّ دور قريب من ذلك مرة أخرى، وبالكاد أرتدي بدلة منذ ذلك الحين".

وفي وقت سابق، تحدث دورنان حول كيف أن بعض الأفراد يسخرون بشأن الفيلم، مُعتبرًا أن ذلك مجرد مزحة لا أكثر، وقال: " بذل كل شخص أقصى ما في وسعه في تلك الأفلام، بما في ذلك أنا".

أحداث فيلم Fifty Shades of Grey