جينا دوين تكشف عن مفاجأة كبيرة.. هل ستؤثر على حملها الثاني!

كشفت النجمة "جينا دوين" عن مفاجأة كبيرة من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على انستغرام يوم أمس الثلاثاء.

وظهرت جينا في الصورة برفقة حبيبها ستيف كازي بينما كانا يقبّلان بعضهما البعض في الصورة وكانت ترتدي خاتم خطوبة من الالماس الضخم.

وأعلنت النجمة البالغة من العمر 39 عاماً عن خطوبتها بحبيبها ستيف كازي حيث أنها كانت حامل بطفلها الثاني منه وعلّقت على الصورة: "لقد عشت حياة الحب معك ولديك الآن قلبي".

أما ستيف فعلّق على الصورة: "عندما تستيقظي في الصباح سأقبّل وجهك بابتسامة لم يرها أحد من قبل كما سأقبل عينيك وأقول لك أنني أحببتك كل هذه السنوات".

وكان الخاتم الألماسي من تصميم نيكي ريد حيث كان عبارة عن حجر ألماسي وسوار ذهبي لامع فشاركت نيكي الصورة عبر حسابها: "يشرفني أن أكون جزءاً صغيراً من هذه اللحظة الخاصة".

ويشار إلى أن جينا أعلنت عن علاقتها بستيف في نوفمبر 2018 أي بعد أيام من التقدّم الرسمي بطلب الطلاق من النجم تشانينج تاتوم حيث أنجبت طفلها الأول منه.

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