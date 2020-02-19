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جينا دوين تكشف عن مفاجأة كبيرة.. هل ستؤثر على حملها الثاني!

منشور 19 شباط / فبراير 2020 - 11:21
جينا دوين
جينا دوين

كشفت النجمة "جينا دوين" عن مفاجأة كبيرة من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص على انستغرام يوم أمس الثلاثاء.

وظهرت جينا في الصورة برفقة حبيبها ستيف كازي بينما كانا يقبّلان بعضهما البعض في الصورة وكانت ترتدي خاتم خطوبة من الالماس الضخم.

وأعلنت النجمة البالغة من العمر 39 عاماً عن خطوبتها بحبيبها ستيف كازي حيث أنها كانت حامل بطفلها الثاني منه وعلّقت على الصورة: "لقد عشت حياة الحب معك ولديك الآن قلبي".Bliss! Jenna Dewan announced she's engaged to boyfriend Steve Kazee in a heartfelt snap shared to Instagram on Tuesday

أما ستيف فعلّق على الصورة: "عندما تستيقظي في الصباح سأقبّل وجهك بابتسامة لم يرها أحد من قبل كما سأقبل عينيك وأقول لك أنني أحببتك كل هذه السنوات".

Happiness: Jenna and Steve went public with their relationship in November 2018, just days after she officially filed for divorce from ex Channing Tatum

وكان الخاتم الألماسي من تصميم نيكي ريد حيث كان عبارة عن حجر ألماسي وسوار ذهبي لامع فشاركت نيكي الصورة عبر حسابها: "يشرفني أن أكون جزءاً صغيراً من هذه اللحظة الخاصة".

Bond: Nikki Reed revealed she had a hand in the ring as she shared the couple's photo from her sustainable jewellery line, Bayou With Love

ويشار إلى أن جينا أعلنت عن علاقتها بستيف في نوفمبر 2018 أي بعد أيام من التقدّم الرسمي بطلب الطلاق من النجم تشانينج تاتوم حيث أنجبت طفلها الأول منه.

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