جينا ديوان تكشف السبب الحقيقي لانفصالها.. "لقد صدمت"!

بعد مرور سنة تقريبًا على انفصالها، كشفت الممثلة والراقصة الأمريكية "جينا ديوان" تفاصيل عن أسباب انفصالها عن زوجها السابق النجم الأمريكي "تشانينج تاتوم"، واعترفت أنه كان من الصعب الاعتراف والقبول بأن الأمور لم تعد تسير بالاتجاه الصحيح.

كشفت "جينا ديوان" في كتابها الجديد بعنوان " Gracefully You: Finding Beauty and Balance in the Everyday" أسباب انفصالها الحقيقية رغم مرور 12 عامًا على علاقتهما بـ"تشانينج تاتوم"، تقول: "وصلت إلى استنتاج أن الديناميكية التي كنت أعيشها لم تخدمني وابني، فأولًا وقبل كل شيء، توجَّب عليّ قبول أن هذا لم يعد ينجح، وبدأ التحول إلى عملية إيذاء."





كما اعترفت أن الضغط الناتج عن كونهما أشهر الأزواج والثنائيات في عالم هوليوود، تحوَّل إلى صراع، فدائمًا ما كان يسألها جمهورها حول "تاتوم" وإذا ما كان سيشاركها الرقص في إحدى المرات، غير مدركين أن حياتهما العاطفية كان على جرف هاوية.

وتابعت "ديوان" أن الأفراد يرون فقط الصورة السطحية للأمور، مُشيرةً أن الكثيرين كانوا يعتقدون أنها وزوجها السابق يعيشان حياةً مثالية تملؤها الأجواء الرومانسية، لكنها أكَّد أن الصور لا تروي القصة كاملةً، فالجميع يُكافح، ويمر الأزواج بمشاكلهم الخاصة، سواءً أكانوا مشاهير أم لا.

واعترفت "ديوان" أنه كان من الصعب عليها تقبل أن "تاتوم" عثر على الحب مرة أخرى، فقد كانت تخوض معركة عاطفية تتمثل في الاضطرار إلى التخلي والمضي قدمًا في حياتها، فضلًا عن معرفتها عن علاقة زوجها عبر الانترنت، حيث وصفت الواقعة: "كنت هناك، على متن طائرة وحيدة، لأدرك أنه على علاقة جديدة.. شعرت بالصدمة."

تقدمت "ديوان" بطلب الطلاق في أكتوبر الماضي، وهو نفس الشهر الذي كشف فيه أن "تاتوم" (39 عامًا) عن علاقته بالمغنية البريطانية "جيسي جي".

يذكر أن "ديوان" قد وجدت حبًا جديدًا مع "ستيف كازي"، وكشفت الشهر الماصي أنهما يتوقعان طفلًا.