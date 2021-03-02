جينيفر أنيستون تضع قواعد صارمة لعلاقتها مع براد بيت.. وعلاقة رومانسية جديدة تلوح بالأفق!

أفادت التقارير بأن النجمة الأمريكية "جينيفر أنيستون" قد وضعت حدودًا بينهما وبين زوجها السابق النجم "براد بيت" بعد أن مرّت بفترة غير واضحة المعالم فيما مضى.

وبدأت شائعات لم شمل النجمين "بيت" و"انيستون" مؤخرًا بعد التقائهما في حفل توزيع جوائز، لينتقل المتابعين بعد ذلك لمشاهدة رجل غامض يرتدي زيًا في خلفية صورها الشخصية.

وحامت شائعات حول "انيستون" حول دخولها بعلاقة رومانسية مع رجل مجهول الهوية حيث حيث أكّدت مصادر قريبة منها أنه شخص غير معروف، ويُقال بأنها متأثّرة به كثيرة لدرجة أنها تأمل أن تكون محظوظة للمرة الثالثة.

ويبدو واضحًا أن النجمة أرادت وضع سلسلة من القواعد الصارمة لحماية علاقتها الجديدة من زوجها السابق "بيت"، حتى لا تتاثر به.

ووفقاً لمصدر قريب: "تشمل القواعد التي وضعتها جينيفر على وضع مسافة بينها وبين براد وعدم الرد على مكالماته عندما تكون مع حبيبها، واعترفت جينيفر "ربما تكون علاقتي مع براد غير واضحة إلا أنها وضعت الحدود حتى لا يشعر شريكها الجديد بالتهديد".

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