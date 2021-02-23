جينيفر لوبيز تفاجأ توأمها في عيد ميلادهما الـ 13.. وخطيبها أليكس رودريغز يعلّق "أنا محظوظ بكما"

احتفلت النجمة "جينيفر لوبيز" بعيد ميلاد أطفالها التوأم الثالث عشر يوم الاثنين الماضي عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وشاركت النجمة البالغة من العمر 51 عاماً مقطع فيديو عبر حسابها الخاص أثناء احتفالها بعيد ميلادهما حيث كانا يفتحان بطاقات عيد ميلادهما على السرير بينما كانت كاتبة فيها: "يا إلهي لا أصدق أنه قد مر 13 عاماً منذ ان حملتهما بين ذراعي إلى المنزل وسط عاصفة ثلجيه".

وأضافت: "من تلك العاصفة الثلجية جاء اثنان كجوز الهند الرائعين حيث أعادا ترتيب حياتي وعلّماني المعنى الحقيقي للحب ولقد كانت رحلة الحمل أكثر سحراً ومليئة بالمغامرة والمتعة".

وتستذكر جينيفر خلال الفيديو قصة مخاضها وبومها الأول مع أطفالها حديثي الولادة، كما أحضرت لأطفالها الإفطار وهما على السرير والذي يتمون من الفطائر والشراب بالإضافة إلى البيض والنقانق.

وشارك خطيبها أليكس رودريغز بعض الصور وكتب عليها: "عيد ميلاد سعيد إيما وماكس، أنا محظوظ لوجود كلاكما في حياتي وأتطلع إلى مشاهدتكما دائماً تنموان وتقومان بأشياء مذهلة، أحبكما".

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